Диким птицам оказали ветеринарную помощь и отпустили на волю

Глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский выпускает на волю сову / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

25 мая, во вторник, в Новой Москве экологи выпустили на волю 17 птиц из Центра реабилитации диких животных. В мероприятии принял участие руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

Само событие — выпуск на волю птиц — прошло в одном из орнитологических заказников рядом с рекой Поляница. Специалисты реабилитационного центра привезли в специальных коробках и клетках несколько видов пернатых, занесенных в Красную книгу: ястребов-тетеревятников и перепелятников, ушастых сов и уток. Все они оказались в центре в прошлом году, где им оказали медицинскую помощь и начали готовить к адаптации на воле.

— Обычно раненые или бесхозные животные попадают к нам после того, как жители города обращаются на горячую линию мэрии Москвы. Специальная служба забирает животных, после чего мы помещаем их в центр реабилитации и проводим первичный осмотр. Наши сотрудники стараются наблюдать за дикими животными с минимальным вмешательством, чтобы не одомашнить их, — рассказал Сергей Бурмистров, начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В этом году мероприятие впервые проходит весной, а не осенью. По словам сотрудников центра, это сделано для того, чтобы птицы не жили в неволе слишком долго и за лето смогли адаптироваться к новой среде обитания.

— Ни для кого не секрет, что в такой большой мегаполис, как Москва, попадает много диких птиц, находящихся на грани вымирания. Зачастую они оказываются в сложных ситуациях, получают травмы и большой стресс. Но у нас есть горячая линия, куда можно обратиться и помочь животным получить всю необходимую помощь, — рассказал Антон Кульбачевский, руководитель столичного Департамента природопользования.

Между тем пернатые сильно разволновались, видимо, ощущая, что сейчас произойдет что-то необычное, начали беспокоиться и громко кричать.

Первыми на воле оказались ястребы — после того как волонтеры подбросили птиц в воздух, они, широко расправив крылья, осмотрелись и, заметив рядом лесную чащу, стремительно рванули к ней и скрылись в ветвях деревьев.

Следующими стали совы. Но начало адаптации у них выдалось более сложным, так как они оказались на воле в непривычное для них время суток. Поэтому отлично видящие в темноте совы первое время никак не могли сориентироваться в дневном свете и улететь. Одна из них вообще забралась под автомобиль и не хотела никуда улетать. Но примерно через час она заскучала и решила присоединиться к двум своим подружкам, которые к тому времени уже улетели в лес.

Последними обрели волю утки, которых решили выпустить в ближайший водоем. Они смело и с явным удовольствием скользнули на гладь озера и, тут же разбившись на пары, стали осваивать новое место жительства.

— В этом заказнике идеальная среда обитания для птиц. Вокруг много полей, что является отличной кормовой базой для ястребов и сов, а также уединенный водоем для уток, — отметил Сергей Бурмистров.

КСТАТИ

В Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, помимо самых разных птиц поступает множество других видов животных — еноты, лисы, змеи, крокодилы и так далее. Они живут в вольерах и загонах на территории в четыре гектара. Такими просторами может похвастаться не каждый зоопарк.

Сообщить о том, что на улице обнаружено дикое животное, можно по телефону горячей линии +7 (495) 777-77-77.

Читайте также: Москвичам напомнили, как вести себя на особо охраняемых природных территориях