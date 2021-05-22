Москвичам напомнили, как вести себя на особо охраняемых природных территориях

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На особо охраняемых природных территориях не стоит шуметь и кормить животных. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды в субботу, 22 мая.

Весной и летом птицы высиживают птенцов, и посторонние звуки могут их напугать. Их потомство, скорее всего, погибнет, ведь они улетят из гнезда — поэтому важно не шуметь. Кроме того, многие молодые птицы, которые еще только учатся летать, находятся на земле и в траве. Стоит быть внимательным, находясь в парке с собакой.

Животные могут разучиться добывать еду своими силами, если их начать кормить, ведь в таком случае они перестанут бояться людей. Также не стоит забирать обитателей леса к себе домой — некоторые из них не смогут приспособиться к такой жизни, а часть просто погибнет.

Важно использовать тропинки при прогулках по паркам — в траве могут расти редкие растения или находиться клещи. Также не следует срывать цветы. Наконец, в парках в черте города не стоит собирать грибы и ягоды. Отправляясь домой, весь оставленный мусор важно увозить с собой, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что деревья в столице расцвели на неделю раньше, чем в 2020 году.

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