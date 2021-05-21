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Деревья в Москве расцвели на неделю раньше, чем в 2020 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Деревья в Москве расцвели на неделю раньше, чем в 2020 году

Анастасия Волоснова

Город

Дикорастущие деревья начали цвести в Москве на неделю раньше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве уточнили, что в столице уже отцвела верба, а также вишня мелкопильчатая.

— Сейчас цветет черемуха Маака и обыкновенная, береза, тополь, ольха, клен, сирень, конский каштан, спирея серая или Аргутта, миндаль трехлопастной. Также цветут плодовые деревья: некоторые сорта яблонь — ягодная, лесная, обильноцветущая, груша уссурийская, вишня, черешня, — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что в ближайшее время на улицах и в парках Москвы начнет цвести черемуха вергинская, а позже других распустятся дубы и липы.

В пресс-службе добавили, что растения начинают цвести в зависимости от климата и рельефа. Отмечается, что деревья могут подстраиваться под погодные условия, но раннее наступление тепла обычно не влияет на созревание плодов, которые появляются на деревьях в начале осени, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пеликаны в Московском зоопарке вернулись на открытый водоем после зимы.

Читайте также: Сезонные работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве

природацветениедеревья и растения
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