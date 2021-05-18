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Пеликаны в Московском зоопарке вернулись на открытый водоем после зимы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пеликаны в Московском зоопарке вернулись на открытый водоем после зимы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Розовые и кудрявые пеликаны, обитающие в Московском зоопарке, вернулись на водоем Новой территории, после того, как провели холодное время года в павильоне «Бабочки тропиков». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

Сотрудники зоопарка отмечают, что зимой пеликаны соседствовали с бакланами, с которыми часто живут вместе и в природе.

— Летом птицы обитают на водоеме Новой территории, который исторически называется «Болото», хотя это скорее пруд. Больше всего они любят сидеть на острове в центре водоема. Дважды в день пеликанов кормят свежей рыбой, причем кудрявые пеликаны предпочитают салаку, а розовые — карпов, — говорится в сообщении.

Первыми на открытый водоем вышли кудрявые пеликаны, а розовые присоединились к ним на следующий день. Бакланы же до сих пор остаются во внутреннем вольере.

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