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Вход в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная» построят в этом году
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Вход в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная» построят в этом году

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Вход в столичный зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная» появится в этом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 14 мая.

— Строим вход в зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная». Это будет двухэтажный павильон с билетными кассами, образовательным центром, сувенирными магазинами и кафе. Разгрузим главный вход, — рассказал глава города.

Кроме того, в зоосаде появится павильон «Ластоногие», который вместит пять бассейнов для морских животных. Наконец, будет расширен пешеходный мост между «старой» и «новой» частями зоопарка с четырех до девяти метров.

Ранее Московский зоопарк показал, как черепах кормят ивовыми ветками.

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московское метроМосковский зоопаркСергей Собянин
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