Московский зоопарк показал милое фото камышового кота Заури

Фото: Instagram/moscow_zoo_official / Михаил Бибичков

Московский зоопарк рассказал об одном из своих обитателей — камышовом коте по кличке Заури.

— Посетители часто сравнивают Заури с домашним котом. Но на самом деле это дикое животное, — сообщили в зоосаде.

Год потребовался киперам, чтобы наладить с ним контакт. Тренировки с животным проходят уже пять лет, и он лучше стал контактировать со специалистами зоопарка. Тем не менее периодически он все равно бросает им вызовы.

Коту предоставили большую территорию, на которой есть множество игрушек и укрытий. Его порода внесена в Красную книгу России, отмечается на странице зоосада в Instagram.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели помогли еще одному семейству лисят.

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