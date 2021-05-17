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Редких птиц заметили в парке «Кузьминки-Люблино»
Фото: Pixabay

Редких птиц заметили в парке «Кузьминки-Люблино»

Полина Долганова

Животные
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

На Верхнем Кузьминском и Шибаевском прудах в парке «Кузьминки-Люблино» специалисты Мосприроды обнаружили редких птиц — гоголя и свиязь.

Гоголь обыкновенный является черно-белой уткой с крупной головой и коротким клювом, из-за чего она кажется крупнее, чем есть на самом деле. Гоголи — перелетные птицы. Их гнезда обычно находятся в дуплах деревьев по берегам крупных водоемов.

Свиязь — это утка среднего размера с ярко-рыжей головой у самцов. Эта птица — не редкость для России, однако в столице ее можно встретить нечасто, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве спасатели помогли семейству лис выбраться из-под уличной веранды игровой площадки детского сада.

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