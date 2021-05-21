Роспотребнадзор выявил единичные случаи укусов клещей в парках Москвы
Единичные случаи укусов клещей зафиксировали в столичных парках. Об этом рассказали в московском Роспотребнадзоре.
Клещи кусали москвичей в Измайловском, Тимирязевском, Битцевском парках, в лесопарках Лосиный Остров и Серебряный Бор, а также в Зеленограде и ТиНАО.
В ведомстве отметили, что жители столицы обращаются в клиники по поводу укусов клещей не чаще среднемноголетних значений. Уточняется, что специалисты проверяют клещей, которых обнаруживают на территории столичных парков.
— Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемым с укусами клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве, — приводит Интерфакс сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что деревья в Москве зацвели на неделю раньше, чем в 2020 году.
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