Роспотребнадзор выявил единичные случаи укусов клещей в парках Москвы

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Единичные случаи укусов клещей зафиксировали в столичных парках. Об этом рассказали в московском Роспотребнадзоре.

Клещи кусали москвичей в Измайловском, Тимирязевском, Битцевском парках, в лесопарках Лосиный Остров и Серебряный Бор, а также в Зеленограде и ТиНАО.

В ведомстве отметили, что жители столицы обращаются в клиники по поводу укусов клещей не чаще среднемноголетних значений. Уточняется, что специалисты проверяют клещей, которых обнаруживают на территории столичных парков.

— Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемым с укусами клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве, — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что деревья в Москве зацвели на неделю раньше, чем в 2020 году.

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