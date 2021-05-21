Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москвичам посоветовали выезжать в пригород до трех часов дня в пятницу, 21 мая. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Из-за дождя с грозой движение на дорогах в столице может быть осложнено. Автомобилистам рекомендовали выезжать в область в пятницу до 15:00 или после вечернего часа пик. Кроме того, на дорогах не будет затруднений утром в субботу, 22 мая, добавили в ведомстве.

Для быстрого передвижения в пригород москвичам также посоветовали воспользоваться общественным транспортом. Водителей призвали быть внимательнее и избегать резких маневров по дороге на дачу в выходные дни.

Ранее сообщалось, что станцию Москва-Сортировочная Киевского направления переименовали в Поклонную.

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