Выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота закроют 23–24 мая

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота закроют для посетителей 23 и 24 мая 2021 года. Об этом рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Уточняется, что проход закроют из-за подготовки к государственным мероприятиям, которые будут проводить на Красной площади.

Кроме того, 23 мая нельзя будет посетить Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Посетителей не будут пускать к объектам из-за проведения мероприятий, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что станцию Москва-Сортировочная Киевского направления переименовали в Поклонную.

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