Звезда по имени Дусик: лебедь из парка «Сокольники» стал любимцем социальных сетей

Охранник Юрий Нагайцев и Полина Михайлова с детьми общаются с лебедем Дусиком у пруда / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В Золотом пруду парка «Сокольники» уже четвертый год живет лебедь. Он настолько освоился в парке, что стал всеобщим любимцем, любит фотографироваться с посетителями. Корреспондент «Вечерки» узнал о жизни птицы подробнее.

— Поначалу думали, что это самка лебедя, и дали кличку Дуся, но после осмотра птицы орнитологом стало ясно, что это мальчик, поэтому кличку изменили на Дусик, — рассказывает охранник Золотого пруда Юрий Нагайцев.

У Юрия и Дусика завязалась настоящая дружба. Лебедь узнает мужчину, охотно берет из его рук корм, а иногда и заходит в гости на пункт охраны, который расположен недалеко от берега пруда. Порой Дусик по-хозяйски обшаривает клювом пакеты, проверяя, не лежит ли там что-то вкусное.

— На пруду недавно появилась еще пара рыжих уток огарей, самец и самка, — говорит Нагайцев. — Так Дусик объединился с самцом огаря, и они на пару гоняют других уток. Не только новых, но и привычных уже для пруда крякв.

Когда лебедь видит Юрия, то охотно расправляет крылья, вытягивает шею и забавно шипит. Если приближаться к птице медленно, то он может принять корм и у незнакомого человека.

В пресс-службе парка «Сокольники» сообщили, что Дусик провел всю зиму в теплом вольере и ему подселили самку по кличке Августина, но вот как у них будут развиваться отношения, пока остается тайной, но администрация парка надеется, что любовь все-таки будет. Жировой запас у лебедей после холодов очень хороший, и даже в пруду они могут без труда найти корм для пропитания.

Кстати, если лебедь не принимает у вас пищу, обижаться не нужно, это значит, что он не голоден. А вот вести себя по отношению к птицам нужно осторожно!

Пресс-служба парка «Сокольники» обращается с просьбой к владельцам собак: постарайтесь не подпускать своих питомцев близко к пруду. Некоторые породы достаточно агрессивно настроены по отношению к птицам. Сотрудники парка переживают за здоровье лебедей. Человек должен вести себя максимально тактично, а лучше просто наблюдать. Лебеди — птицы контактные, но любят спокойствие и плавные движения. Прикасаться к птицам нельзя, они не любят тактильных контактов: лебеди обрабатывают перья специальным секретом, который человек стирает при прикосновении. Из-за этого птицы вынуждены снова наносить на себя защитный слой — сообщили в пресс-службе парка «Сокольники». Дусик знаком с фототехникой, с удовольствием попозирует вам в кадре.

Рацион питания

Если у вас есть желание покормить общительного лебедя и его подругу, то лучше выбрать овощи (преимущественно зеленого цвета), обязательно мелко нарезанные: огурцы, капусту, салат. Ни в коем случае нельзя давать пряные овощи и хлеб. Еще подойдут яблоки и морковка, которые тоже должны быть мелко нарезаны. Также можно давать птицам мелкий сухой корм для кошек и собак, так как в нем содержится сбалансированное количество белков и протеинов.

Читайте также: Птицы чечевицы возвратились из Азии в Москву