Птицы чечевицы возвратились из Азии в Москву

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Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино, 1с2 Карта всех событий

Красные воробьи, которых также называют чечевицами, прилетели из Азии в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Птиц заметили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Специалисты отмечают, что в ближайшее время красные воробьи расселятся на всех природных территориях столицы. Уточняется, что на зиму птицы улетают в Азию.

Птиц называют красными воробьями из-за красно-малинового оперения, а чечевицами — из-за своеобразного пения: «Витю видел» или «Че-че-ви-чи чью», или «Че-че-вицу видел?».

— Поэтому хозяина этой песни так и зовут — обыкновенная чечевица. Если самочки у чечевиц окрашены в скромные серо-бурые оттенки с темными пестринами, то самец очень наряден — голова, грудь, надхвостье его красно-малиновые, они переходят в светло-розовые спинку и брюшко, а крылья и хвост мягкого коричневого цвета с красноватым налетом, — пояснили в пресс-службе.

При этом малиновое оперение появляется у птиц только на второй год жизни. Питаются чечевицы почками, семенами и плодами растений. Свои гнезда красные воробьи вьют в кустах на болотах, опушках леса, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что птенец краснокнижных журавлей вылупился в Московском зоопарке.

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