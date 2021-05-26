Птенец краснокнижных журавлей вылупился в Московском зоопарке

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

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Птенец редких венценосных журавлей вылупился в Московском зоопарке. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 26 мая.

У венценосных журавлей на голове находится желтый хохолок, который напоминает корону. В настоящее время численность птиц данного вида снижается, поэтому они занесены в Международную Красную книгу.

Светлана Акулова уточнила, что обычно первое потомство редких журавлей не выживает, так как родители не всегда могут должным образом позаботиться о птенце из-за своей неопытности. Сотрудники зоопарка решили не рисковать и перевели птенца в отдельный вольер, который находится в павильоне «Дом птиц»

— Специалисты сами выходили журавленка. Если в первые дни он был покрыт коричневым пухом и напоминал цыпленка, то сейчас птенец подрос и покрылся ярким оперением. Он здоров и интересуется всем, что его окружает, — пояснила Светлана Акулова.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Для развития детеныши журавлей должны много двигаться, поэтому киперы выгуливали птенца сначала в павильоне, а затем на улице. Уточняется, что в дикой природе венценосные журавли живут в саваннах в районе пустыни Сахара, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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