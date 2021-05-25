Московский зоопарк рассказал, как спасали белую медведицу в Якутии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Спасенную в Якутии белую медведицу доставили в Московский зоопарк. Об этом во вторник, 25 мая, написала пресс-служба зоопарка в Instagram.

В конце апреля этого года животное обнаружили в Якутии. Оно вело себя странно — почти не охотилось и шло вглубь материка. Тогда сотрудниками Росприроднадзора РФ было принято решение разработать план спасения медведя. 11 мая животное выловили в километре от побережья Ледовитого океана. Оказалось, что это медведица. Она была сильно истощена, также у нее отсутствовал один клык. Некоторое время животное находилось в якутском зоопарке «Орто-Дойду», однако животное нужно было эвакуировать в столицу для дальнейшего осмотра.

23 мая медведицу доставили в Московский зоопарк, где был проведен ее детальный осмотр.

— Выяснилось, что ей около 3–5 лет, повреждены подушечки лап, а вес — 136 килограммов(хотя должна весить более 200), — говорится в Instragram зоопарка.

На данный момент животное отдыхает в одном из внутренних павильонов зоопарка. Медведица находится под пристальным наблюдением специалистов.

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