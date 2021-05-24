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Голосование за имя для спасенной медведицы перенесли на платформу «Активный гражданин»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Голосование за имя для спасенной медведицы перенесли на платформу «Активный гражданин»

Илья Ашуров

Город

Голосование за имя спасенной на острове Большевик медведицы перенесли на платформу «Активный гражданин». Об этом в понедельник, 24 мая, написали в Instagram Московского зоопарка.

Зоопарк уже проводил голосование в социальных сетях, в ходе которого подписчики выбирали для медведицы одно из имен — Хатанга или Рада, однако оба варианта набрали почти одинаковое число голосов.

— Благодаря такой активности подписчиков было принято решение перенести голосование на общегородскую платформу «Активный гражданин», — написала пресс-служба зоопарка.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке поселился белый медвежонок, который был найден на арктическом севере Красноярского края. Вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. Маленькая медведица потеряла маму и пришла к людям, которые кормили ее, но не смогли взять с собой при отъезде. Позже медвежонка нашли на другой базе, после чего было принято решение отвезти животное в зоопарк.

Зоологи выяснили, что самке чуть больше года. Она была слишком истощена и весила всего 56 килограммов вместо положенных 90 килограммов.

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зоопаркимяАктивный Гражданин
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