Голосование за имя для спасенной медведицы перенесли на платформу «Активный гражданин»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Голосование за имя спасенной на острове Большевик медведицы перенесли на платформу «Активный гражданин». Об этом в понедельник, 24 мая, написали в Instagram Московского зоопарка.

Зоопарк уже проводил голосование в социальных сетях, в ходе которого подписчики выбирали для медведицы одно из имен — Хатанга или Рада, однако оба варианта набрали почти одинаковое число голосов.

— Благодаря такой активности подписчиков было принято решение перенести голосование на общегородскую платформу «Активный гражданин», — написала пресс-служба зоопарка.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке поселился белый медвежонок, который был найден на арктическом севере Красноярского края. Вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. Маленькая медведица потеряла маму и пришла к людям, которые кормили ее, но не смогли взять с собой при отъезде. Позже медвежонка нашли на другой базе, после чего было принято решение отвезти животное в зоопарк.

Зоологи выяснили, что самке чуть больше года. Она была слишком истощена и весила всего 56 килограммов вместо положенных 90 килограммов.

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