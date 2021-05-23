Черепахи Московского зоопарка переехали в открытый вольер

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Сухопутные черепахи Московского зоопарка переехали из террариумов в летний вольер. Об этом сотрудники зоосада сообщили в воскресенье, 23 мая, в Instagram.

Уточняется, что некоторые крупные черепахи весят больше 200 килограммов, поэтому их перевозили на тележках, причем вверх тормашками — иначе животные активно пытаются выбраться из них.

— В целом, переезд для них – не очень большой стресс. Как только черепахи оказались в заросшем свежей травой вольере с цветущими одуванчиками и заранее наполненным бассейном, они тут же начали наслаждаться всеми летними благами, — сообщили сотрудники.

Посетители могут увидеть на Новой территории зоопарка гигантских сейшельских черепах и галапагосских. Последние — исчезающий вид. В Москву они попали в 1995 году из Чикаго.

Ранее москвичей предупредили о начале брачного периода у змей на природных территориях города.

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