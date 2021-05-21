Московский зоопарк показал, как ветеринары ухаживают за такином Мишаней
Московский зоопарк рассказал об одном из своих подопечных. Зоологи показали, как ветеринары подрезают копыта такину. Соответствующая информация появилась на официальной страничке зоопарка в Instagram.
— Такин — весьма малоизвестный копытный зверь. Похож на быка, но ближе к барану. Кому-то напоминает медведя, а кому-то — хомяка. Любит пастись на альпийских лугах и ловко взбирается на скалы. Обитает на небольшом участке мира: Непал, Тибет и чуть-чуть Индии и Китая, — объясняют зоологи в посте.
Сотрудники зоопарка опубликовали видео, в котором рассказали, как подрезают копыта животному. По словам специалистов, копыта такина имеют свойство разрастаться и их необходимо стачивать, чтобы у животного не начались проблемы с суставами. Лохматого героя ролика зовут Мишаня, именно ему помогали ветеринары.
Зоологи пригласили всех подписчиков навестить Мишаню лично.
Ранее «ВМ» писала о том, что в Московском зоопарке появился новый житель — маленькая белая медведица.
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