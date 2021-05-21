Московский зоопарк показал, как ветеринары ухаживают за такином Мишаней

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Московский зоопарк рассказал об одном из своих подопечных. Зоологи показали, как ветеринары подрезают копыта такину. Соответствующая информация появилась на официальной страничке зоопарка в Instagram.

— Такин — весьма малоизвестный копытный зверь. Похож на быка, но ближе к барану. Кому-то напоминает медведя, а кому-то — хомяка. Любит пастись на альпийских лугах и ловко взбирается на скалы. Обитает на небольшом участке мира: Непал, Тибет и чуть-чуть Индии и Китая, — объясняют зоологи в посте.

Сотрудники зоопарка опубликовали видео, в котором рассказали, как подрезают копыта животному. По словам специалистов, копыта такина имеют свойство разрастаться и их необходимо стачивать, чтобы у животного не начались проблемы с суставами. Лохматого героя ролика зовут Мишаня, именно ему помогали ветеринары.

Зоологи пригласили всех подписчиков навестить Мишаню лично.

Ранее «ВМ» писала о том, что в Московском зоопарке появился новый житель — маленькая белая медведица.

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