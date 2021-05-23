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Москвичей предупредили о начале брачного периода у змей на природных территориях города
Фото: pixabay.com

Москвичей предупредили о начале брачного периода у змей на природных территориях города

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

В скором времени на природных территориях столицы начнут появляться ужата. Об этом предупреждают специалисты Мосприроды.

Отмечается, что брачный период у ужей начинается после линьки весной. Самки выбирают для кладки влажные и теплые места. Одна самка может отложить до 100 яиц, однако позже она не будет заниматься высиживанием потомства.

В этом сезоне ужи появились в Битцевском лесу, в заказнике «Тропаревский», в «Теплом Стане», в природном парке «Долина реки Сходни в Куркино» и на других территориях.

Кроме того, в Москве обитает гадюка обыкновенная, однако ее уже давно не наблюдали в столичных парках.

Специалисты предупреждают, что при встрече со змеей самым правильным способом самосохранения будет не приближаться к животному и не делать резких движений. Во время прогулки по природным территориям настоятельно рекомендуется смотреть под ноги, особенно в первой половине дня, когда змеи перемещаются достаточно медленно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Если человека укусила гадюка, ему необходимо принять антигистаминные препараты, наложить давящую повязку (не жгут), пить много воды и как можно быстрее обратиться к врачу, — отметили специалисты Мосприроды.

Они также сообщили, что при обнаружении змеи во дворе или в помещении следует позвонить на общегородскую горячую линию по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее москвичам напомнили, как вести себя на особо охраняемых природных территориях.

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