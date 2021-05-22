Львы напали на дрессировщика в цирке в Новосибирской области

Фото: Александр Казаков, Вечерняя Москва

Львы напали на дрессировщика во время выступления в цирке в Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в процессе представления животные начали играть друг с другом и валяться на спине. К ним подошел дрессировщик, и они напали на него.

После произошедшего зрители оперативно начали покидать зал.

Дрессировщик не получил серьезных травм. Цирк, в котором произошел инцидент, уже завтра возобновляет свою работу, однако пока без диких животных.

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