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Спасение застрявшего в окне кота в Москве попало на видео
Фото: Pixabay

Спасение застрявшего в окне кота в Москве попало на видео

Полина Долганова

Происшествия

Спасательная операция по вызволению кота из окна развернулась в одной из московских многоэтажек.

Когда животное пыталось попасть в дом после прогулки по карнизу, его зажало оконными створками. Операция по спасению домашнего любимца попала на видео.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, забрались на подоконник этажом ниже и шваброй втолкнули кота в квартиру, сообщает РЕН ТВ.

Ранее столичные спасатели помогли семейству лисят. Лисы обосновались под уличной верандой игровой площадки детского сада. Сотрудники пожарно-спасательного центра поймали животных с помощью сачка и передали работникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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