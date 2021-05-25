Зоологический музей пригласил москвичей в летнюю студию рисунка
Зоологический музей МГУ имени Ломоносова приглашает детей и родителей в июне в летнюю студию рисунка.
Участники занятий узнают интересные факты о животных, рассмотрят фотографии редких и необычных видов, под руководством зоолога-анималиста нарисуют необычное животное.
В субботу, 12 июня, участники занятий нарисуют венценосного голубя с птенцом. Через неделю, 19 июня, дети и взрослые создадут семейный портрет амфибий, а еще через неделю — нарисуют кенгуренка и его маму.
Материалы для занятий предоставляются, сообщается на сайте музея.
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