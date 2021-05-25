Зоологический музей пригласил москвичей в летнюю студию рисунка

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зоологический музей МГУ имени Ломоносова приглашает детей и родителей в июне в летнюю студию рисунка.

Участники занятий узнают интересные факты о животных, рассмотрят фотографии редких и необычных видов, под руководством зоолога-анималиста нарисуют необычное животное.

В субботу, 12 июня, участники занятий нарисуют венценосного голубя с птенцом. Через неделю, 19 июня, дети и взрослые создадут семейный портрет амфибий, а еще через неделю — нарисуют кенгуренка и его маму.

Материалы для занятий предоставляются, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Музей «Царицыно» пригласил москвичей на экологическую экскурсию