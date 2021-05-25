Музей «Царицыно» пригласил москвичей на экологическую экскурсию

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Экологическая экскурсия «Цветущие сады Царицына» до 30 мая проходит на территории музея-заповедника.

Участники программы побывают в Воздушных садах, где, помимо плодово-ягодных деревьев и кустарников, растет несколько видов сирени. Традиционно это растение является символом русского сада. Царицыно — не исключение. Во времена Екатерины II и позднее здесь выращивали «сирень английскую, красную, белую, сибирскую».

Участие в экскурсиях — по билетам, сообщается на сайте музея.

Царицыно — место с историей, в которой объединены разные эпохи. Оно объединяет архитектурный ансамбль XVIII века, церковь XII века и парк.

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