Дни черепахи и библиотек: какие праздники отметит Мосприрода

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мосприрода приглашает жителей и гостей столицы до 28 мая принять участие в экологических занятиях, экскурсиях, квестах, играх, мастер-классах и викторинах, посвященных Дню черепахи.

Во вторник, 25 мая, в Битцевском лесу пройдет «Весенний квест», во время которого участники выполнят задания, посвященные весенним природным явлениям.

В парке «Кузьминки-Люблино» гости смогут принять участие в тематическом занятии «Черепашка» в рамках Всемирного дня черепахи. Посетители узнают об особенностях черепах, об их быстрых, больших и древних представителях, изготовят черепашку на мастер-классе «Тортилла» и отправятся в экспедицию на пруды.

В экоклассе в Куркине пройдет занятие кружка «Юные натуралисты», а в экоцентре «Битцевский лес» — занятие кружка для взрослых «Следопыт».

Во вторник и четверг, 25 и 27 мая, в экоцентре «Лесная Сказка» пройдет обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции. А в экоцентре «Воробьевы горы» с 25 по 28 мая можно принять участие в интерактивной экскурсии «Мой дом. Мой город», «Рациональное использование ресурсов в быту». Здесь же проходят экологические игры, конкурсы, викторины на основе интерактивных экспонатов. Также гости примут участие в конкурсе «Узнай птиц», который пройдет на основе интерактивной фотовыставки «Птицы и люди».

В среду, 26 мая, парк «Долина реки Сетунь» ребят приглашают на экскурсию «Флора ПЗ «Долина реки Сетунь», где они познакомятся с растениями природного заказника, научатся определять цветущие растения, узнают, кто такие эфемеры и эфемероиды.

Тематическое занятие для самых маленьких «Сказки под сосной» можно посетить в экоцентре «Битцевский лес». А в природно-историческом парке «Москворецкий» ко Дню славянской письменности состоится мастер-класс «Экоручка». В экоклассе в Куркине можно принять участие в занятии кружка «Мир вокруг нас».

На природной территории «Кузьминки-Люблино» для всех любителей активного отдыха пройдет велоэкскурсия.

В четверг, 27 мая, в экоцентре «Битцевский лес» пройдет квест «По страницам Красной книги», посвященный животным и растениям, занесенным в Красную книгу Москвы.

В парке «Кузьминки-Люблино» отметят День библиотек. В программе мероприятия: лекция «Как люди писали на воске и бересте, игра «Отгадай иллюстрацию к сказке», чтение экологической сказки Рыжовой, викторина.

А в Российской государственной детской библиотеке можно услышать рассказ-презентацию «Назад в прошлое».

В экоклассе в Куркине состоится занятие кружка «Природная мастерская», а экоцентре «Битцевский лес» — вечерняя экскурсия «Соловьиные четверги».

В завершающий день рабочей недели, 28 мая, в парке «Москворецкий» состоятся тематическое занятие «Удивительный мир растений» и мастер-класс «Краски природы». По территории Кусковского лесопарка пройдет экскурсия «ВКУСково», в парке «Медведковский» — экскурсия «Природа Медведковского заказника», а в «Долине реки Сходни в Куркине» — экскурсия «Звон Машкинского ручья».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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