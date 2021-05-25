Музей «Кусково» открыл выставку «Путешествие графа Мещеринова»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей-заповедник «Кусково» приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Путешествие графа Мещеринова», приуроченную к 270-летию со дня рождения графа Николая Петровича Шереметева, действительного тайного советника, мецената, создателя дворца-театра в Останкине.

В молодые годы Шереметев совершил заграничное путешествие под псевдонимом Граф Мещеринов. В экспозиции гости музея увидят предметы, связанные с его Grand Tour.

На выставке представлено четыре раздела: «Дом» — с атмосферой дворянского дома середины XVIII века; «Дорога» — с дорожными вещами и путеводителями по европейским городам; раздел «Путешествие и впечатления» покажет живопись, графику, произведения декоративно-прикладного искусства; раздел «Возвращение» отражает идеи и проекты, которые появились в результате увиденного графом во время путешествия.

Выставка открыта с 19 мая по 12 сентября, сообщается на сайте музея.

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