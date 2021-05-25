Выставка «О плетении дней, месяцев и лет» откроется в Музее Скрябина

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Мемориальный музей А. Н. Скрябина приглашает москвичей и гостей столицы на выставку художника Иры Голуб «О плетении дней, месяцев и лет».

Выставка проходит в рамках проекта «Urbi et Orbi» (Городу и Миру). В проекте художник передает личную интерпретацию городских легенд, мифов и архетипов. В картинах, созданных в рамках этого проекта, на равных присутствуют образы, возникшие в эпосе, фольклоре и литературе.

Выставка открыта с 16 по 30 июня, сообщается на сайте музея.

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