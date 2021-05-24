В Музее Пушкина откроется выставка «Поэты и музы» из собрания музеев России

Государственный музей А. С. Пушкина представляет масштабный межмузейный проект «Поэты и музы». В подготовке выставки приняли участие десятки литературных музеев из разных уголков России.

Посетители увидят более 200 уникальных предметов, посвященных теме любви и вдохновению в русской литературе. Среди них произведения живописи, графики, мемориальных предметов, документов, рукописей, многие из которых представлены перед зрителями впервые.

Величайшие представители отечественной словесности предстанут перед гостями музея. Это — Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, С. Т. Аксаков, П. А. Вяземский, А. С. Грибоедов, Е. А. Боратынский, В. Г. Белинский, Ф. И. Тютчев, И. А. Гончаров, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, А. П. Чехов и другие.

У каждого творца была своя муза, образ которой неизменно присутствовал в произведениях. Так, муза А. С. Пушкина — это и «дева тайная», и «вакханочка», и «ленора», и «уездная барышня». «Сестрой родной» крестьянки, засеченной на Сенной площади, называл музу Н. А. Некрасов. «Муза-сестра» Анны Ахматовой — «милая гостья с дудочкой в руке», диктующая Данте «страницы Ада».

Вниманию публики представлены более двухсот произведений живописи, графики, мемориальных предметов, документов, рукописей, многие из которых публикуются впервые.

Выставка открыта с 3 июня по 12 декабря, сообщается на сайте музея.

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