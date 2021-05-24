Выставка «Дети авангарда» откроется в Музее декоративного искусства

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку-лабораторию «Дети авангарда», приуроченную к 100-летию Государственной академии художественных наук (ГАХН). Экспозиция посвящена эпохе авангарда в истории детской художественной педагогики России 1910–1920-х годов.

Посетителям предстоит увидеть и сравнить две части выставки — историческую и современную. В первой из них представлена коллекция детского рисунка 1920-х годов из фонда художника А. В. Бакушинского. Коллекция отсылает к идеям художественной педагогики первых десятилетий ХХ века, к восприятию эпохи авангарда через детское творчество тех лет.

Современность удивит зрителей детскими работами, сделанными с опорой на инновации. Кроме того, в этом разделе есть и работы педагогов, которые помогут понять, как сегодня преподается искусство авангарда детям.

Выставка открыта с 2 по 23 июня, сообщается на сайте музея.

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