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Выставка «Коснитесь кнопки затвора» откроется в Музее современного искусства
Фото: Анна Назайкина / Вечерняя Москва

Выставка «Коснитесь кнопки затвора» откроется в Музее современного искусства

Ольга Маркова

Культура

Московский музей современного искусства в рамках программы Образовательного центра ММОМА «Коллекция. Точка обзора» представляет проект «Коснитесь кнопки затвора». Выставка посвящена анализу образа художника в искусстве XX–XXI столетий.

Началу экспозиции положила серия фотографий, сделанная фотографом Эдди Новарро, который известен снимками художников ХХ века. Изучая снимки мастера, стремившегося удержать единый образ художника-персонажа, кураторы выставки противопоставили документальной фотографии концептуальное произведение, где присутствуют изображения художников в виде портрета и автопортрета.

Для выставки выбраны произведения тех авторов, которые не замыкаются на целостном образе фигуры художника, а, напротив, открыты к новым вариантам прочтения, поискам формообразования, вплоть до уничтожения заложенных смыслов.

Так, особую точку зрения на искаженный образ художника можно увидеть в фотосериале Людмилы Горловой и в скульптуре Александра Повзнера. Также представлены работы Ксении Драныш, Владислава Мамышева-Монро, Группы «Четвертая высота» и других авторов.

Выставка открыта с 27 мая по 25 июля, сообщается на сайте музея.

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