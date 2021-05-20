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Выставка «Железный век. Европа без границ» откроется в Историческом музее
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Выставка «Железный век. Европа без границ» откроется в Историческом музее

Ольга Маркова

Культура

Выставка «Железный век. Европа без границ» в рамках Года Германии в России открывается в Государственном историческом музее. Экспозиция посвящена I тысячелетию до нашей эры и показывает элементы культуры, хозяйства, повседневной и парадной жизни европейцев в эпоху железного века.

Гости музея смогут проследить основные события эпохи по хронологическому принципу. Согласно ему и выстроена экспозиция.

На выставке представлено более 1300 экспонатов из археологических собраний музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Берлина. Посетители увидят экспонаты гальштатской и кельтской культур, сокровища скифских степных курганов, античные памятники, древности кобанской культуры Северного Кавказа и культур лесной полосы Восточной Европы.

Впервые в истории экспозиция объединит не только материалы эпохи железа Западной и Восточной Европы, но археологические комплексы и памятники, разъединенные почти 80 лет назад, когда они были вывезены на территорию СССР в 1945 году как трофейное искусство.

Выставка открыта с 21 мая по 15 июля, сообщается на сайте музея.

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