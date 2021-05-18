Музей современной истории представил выставку «Франсиско Гойя: Я сам это видел»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Музее современной истории России открылась выставка офортов из серий «Бедствия войны» и «Тавромахия» к 275-летию со дня рождения художника Франсиско Гойя. Экспозиции объединены общим названием «Я сам это видел».

Серия «Бедствия войны» создана в 1810–1815 годы, во время народно-освободительных войн против наполеоновского нашествия и первой испанской революции. Художник показал жизнь людей в период максимального сплочения перед общим врагом, бедами и утратами.

Серия «Тавромахия» создана в 1815 году. Гойя задумывал эти офорты как иллюстрации к произведению Николаса Фернандеса де Моратина «Исторический трактат о происхождении и развитии корриды в Испании». Однако впоследствии автор пересмотрел первоначальный замысел и дополнил сюжетный ряд личными впечатлениями.

В дни празднования 20-летия Октябрьской революции в 1937 году испанские профсоюзы подарили советскому народу четыре серии офортов Франсиско Гойи, две из которых можно увидеть на выставке.

Выставка продлится до 8 августа, сообщается на сайте музея.

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