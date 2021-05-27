Спа-процедура поможет кошкам в сезон линьки

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Ведущие эксперты в сфере ухода за домашними животными — cеть зоомагазинов «Бетховен» и академия зообизнеса компании «Валта Пет Продактс» — ответили на вопросы зрителей «Вечерки-ТВ» о том, как правильно заботиться о питомцах в разных ситуациях.Самые полезные рекомендации — начинаем публиковать в нашей рубрике.

«Сейчас кошки сильно линяют. Что посоветуете из современных средств для ухода?» спрашивает Сергей Ломакин

Современные косметические бренды предлагают продукты, значительно облегчающие уход в сезон линьки. Учтите, кошек можно и нужно мыть. Мытье с использованием профессиональных средств по рекомендованной схеме раз в 10-14 дней поможет шерсти питомца быстрее пройти фазу выпадения старого волоса и подшерстка, а также нормализует состояние дермы для роста новых волос.

Специалисты ведущего итальянского бренда Iv San Bernard рекомендуют следующий SPA ритуал для шерсти кошки в период линьки. Вам понадобятся два продукта из фруктовой линейки Iv San Bernard Fruit of the Groomer: шампунь и восстанавливающая маска «Апельсин» для слабой, выпадающей шерсти. Перед мытьем шампунем нанесите на сухую шерсть маску, разбавленную в теплой воде в соотношении 1 часть маски и 5 частей воды. Накройте тело кошки полотенцем и выдержите маску 10-15 минут. За это время маска впитает в себя излишки жира, а поры и волосяные фолликулы раскроются. Смойте маску большим количеством слегка теплой проточной воды. Далее моем кошку шампунем, разведенным в пропорции 1:3, мягкими массирующими движениями. Выдержите шампунь несколько минут и промойте шерсть, пока вода не станет прозрачной. Деликатно отожмите излишки воды руками и повторно нанесите на чистую мокрую шерсть разбавленную в теплой воде маску Iv San Bernard «Апельсин» (разбавляем в пропорции 1:8 или 1:10). Выдержите маску 5 минут и вновь полностью смойте.

Шампунь из фруктовой линейки Iv San Bernard Fruit of the Groomer / Фото: Академия зообизнеса компании «Валта Пет Продактс»

Восстанавливающая маска из фруктовой линейки Iv San Bernard Fruit of the Groomer / Фото: Академия зообизнеса компании «Валта Пет Продактс»

После мытья наступает важный этап сушки. Если в доме тепло и у вас короткошерстная кошка, можно обойтись без фена. После высыхания прочешите кошку специальной щеткой с упругими металлическими зубцами (сликером). Кошек со средней или длинной шерстью сушите феном, чтобы предотвратить сваливание волоса. Начинайте сушку максимально сильной струей воздуха и на самой низкой температуре фена. Хаотичными движениями, без расчески постарайтесь сначала выдуть из шерсти избыток воды. Досушивать лучше, сбавив обороты и чуть увеличив температуру (горячий режим не используйте, только теплый и комфортный для кожи воздух!). На этом этапе начинайте одновременно расчесывать шерсть сликером. Финальное расчесывание завершается расчесыванием гребнем с редкими металлическими зубьями по ходу роста шерсти.

Сликер от итальянского бренда Iv San Bernard/ Фото: Академия зообизнеса компании «Валта Пет Продактс»

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