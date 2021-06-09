Пожму Мурзику лапу: названы типы взаимоотношений между котом и человеком

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На днях ученые из Университета Линкольна (Великобритания) выделили типы взаимоотношений между кошками и хозяевами: открытые, отчужденные, эпизодические, созависимость и дружба. «Вечерка» узнала у экспертов, почему так важна эмоциональная связь с питомцами.

В исследовании принимали участие 3994 владельца кошек. Им нужно было ответить на вопросы: как хозяева заботятся о питомце, какие эмоции владелец вызывает у кошки, как человек и животное взаимодействуют друг с другом. На основе этих данных ученые и выявили типы взаимодействий.

Открытые отношения подразумевают умеренную степень эмоциональной зависимости: кошка не нуждается в обществе хозяина.

— Действительно, кошкам нравится находиться долгое время в одиночестве, — комментирует «Вечерке» зоопсихолог Константин Казаков. — Если вас это не устраивает, старайтесь уделять больше внимания своему питомцу. Играйте с ним, гуляйте на свежем воздухе, разговаривайте. И тогда кошечка вскоре привыкнет к вашему обществу и станет более социализированной.

Отчужденные отношения — питомец вообще равнодушен к человеку. Такое обычно свойственно котам, у которых были ранее плохие хозяева — то есть питомец просто утратил доверие к человеку.

Дружба предполагает, что питомцу нравится быть рядом с хозяином.

— Если вам удалось подружиться с котом — помните, что взаимоотношения с пушистым надо поддерживать. Кошки очень тонко чувствуют перемены в отношении к ним, поэтому не забывайте радовать своего любимца лакомствами или новыми игрушками, — рекомендует зоопсихолог.

Созависимость — это когда человек просто обожает своего питомца и проводит с ним очень много времени.

— Если человек не представляет жизни без кота , то, возможно, он сам одинок, у него нет близких людей, и питомец компенсирует это общение, — заключил Константин Казаков.

МАЛЕНЬКИЕ ОПЫТЫ

Немецкие ученые провели исследования коры мозга животных.

Эксперимент показал, что кошки умнее собак. Исследование основано на плотности нейронов на квадратный миллиметр коры мозга. Выяснилось, что у кошек этот показатель значительно выше собачьего.

Японские ученые из университета Киото установили, что кошки, в отличие от собак, не разбираются в межчеловеческих отношениях. В ходе эксперимента собаки отказывались брать корм из рук людей, которые вели себя агрессивно по отношению к их хозяевам. А кошки брали угощение у всех.

Биологи из Южной Кореи узнали, что для того чтобы контактировать с людьми, кошки научились мяукать. Их дикие сородичи умели только шипеть. Также ученые установили, что кошки способны копировать поведение хозяев. Агрессивность чаще свойственна кошкам, у которых нервозные владельцы.

Говорите со своей собакой

О том, какие отношения могут складываться между собакой и хозяином, «Вечерке» рассказала зоопсихолог, кинолог Анна Долматова.

Некоторые собаки настолько сильно привязаны к хозяевам, что буквально не выносят разлуку с ними. А есть животные, которые живут «сами по себе» и мало зависят от человека. Лучше всегда искать золотую середину. Чтобы собака не испытывала лишний стресс в разлуке с хозяином и слышала команды человека.

— У некоторых владельцев с питомцами сразу формируется устойчивая эмоциональная связь, и животное находится в контакте с человеком, — говорит Анна Долматова.

Самый очевидный признак такой эмоциональной связи — собака на прогулке следует за своим хозяином, прислушивается к его подсказкам, доверяет человеку в его выборе. Есть такой уровень контакта, когда собака «спрашивает», можно ли совершить определенное действие или нет. Например, познакомиться с другой собакой.

Однако некоторым людям все-таки нужно приложить немалые усилия, чтобы установить хорошие взаимоотношения со своим питомцем.

— Чтобы наладить контакт с собакой, введите в ее жизнь элемент предсказуемости. Проговаривайте действия, которые планируете совершить: «идем кушать», «идем гулять», «мыть лапы», — объясняет специалист.

Также нужно защищать собаку, если ее обижают сородичи. Многие думают, что любить собаку — это покупать корм, игрушки и гулять не меньше часа в день. Но забота состоит не в этом. Питомцу гораздо важнее просто провести с вами вечер, позаниматься приятными делами. Бережный уход, поддержка — именно это и является истинной заботой и любовью.

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