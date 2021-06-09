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Россиян предупредили о росте цен на корма для животных
Фото: Pixabay

Россиян предупредили о росте цен на корма для животных

Марина Найденкова

Общество

Некоторые специализированные импортные корма для животных уже исчезли с российского рынка. А цены на оставшиеся их запасы у продавцов растут. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

— У нас уже много чего исчезло импортного с рынка… В основном это ударило по специфическим кормам, лечебным, диетическим. Потому что у нас нет кормов просто для кошек и собак. Есть для кошек, которые вынашивают потомство, для щенков определенных пород, для длинношерстных, короткошерстных. Эти специализированные корма практически все импортные, — сказала Колчанова.

Собеседница издания также рассказала, что запасы, которые остались после запрета на ввоз кормов из других стран, уже практически исчерпаны. Кроме того, цены на импортное питание начинают расти в магазинах, но еще не слишком заметно. Однако чем больше будет запретов на ввоз, тем острее отреагирует рынок.

— Урон несут не только дистрибьюторы кормов. Но и оптовое звено, и магазины, и зооклиники, где продавались лечебные корма, — отметила Колчанова.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил журналистам, что ведомство вводит временные ограничения на поставки из Эстонии кормов и кормовых добавок для животных.

Ведомство летом прошлого года ограничило импорт всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, но затем ограничения были сняты для двух предприятий. Также этой весной был запрет на импорт продукции из США, Испании, Германии и Литвы. Ограничения связаны с тем, что в кормах были найдены незарегистрированные генно-модифицированные компоненты (ГМО). Теперь же, как сказал Данкверт, под запрет рискует попасть и Чехия. А вот с Испанией намечены переговоры.

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