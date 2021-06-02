«Риск обострить»: что надо знать о вакцинации домашних питомцев и нужна ли им прививка от COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России начали прививать животных от COVID-19. Вакцинация проводится в частных и государственных ветеринарных клиниках. «Вечерняя Москва» разбиралась, что нужно знать об иммунизации питомцев, как к ней подготовиться и каких животных нельзя прививать.

Кого привить?

Вакцину против коронавируса «Карнивак-Ков» для питомцев разработал Федеральный центр охраны здоровья животных. Препарат является иммунобиологическим и хорошо переносится животными. Он создан специально для плотоядных животных: прививать можно собак, кошек и пушных зверей, среди которых норка, горностай, белка, заяц.

Для того чтобы защитить питомца от коронавируса, ему необходимо внутримышечно поставить две дозы «Карнивак-Ков» с интервалом в 21 день. Иммунитет у вакцинированных животных формируется через 14 суток после двукратного применения.

Важно отметить, что собак и кошек лучше прививать с шестимесячного возраста. Кроме того, иммунизированным молодых животным необходима ревакцинация через полгода. А вот взрослых собак и кошек следует вакцинировать два раза в год с интервалом 6 месяцев.

Что касается пушных животных, то прививать их тоже лучше с трехмесячного возраста. Взрослое поголовье зверей советуют вакцинировать также два раза в год: после отъема щенков и не менее чем за месяц до гона.

Стоимость двух дозы вакцины «Карнивак-Ков» на данное время составляет 500 рублей. При этом рекомендуемая торговая наценка при реализации препарата, например, в частные клиники, не должна превышать 30 процентов.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кого не прививать?

Вакцинация животных от любой инфекции — процедура, которая может не только защитить питомца от встречи с опасным заболеванием, но еще и навредить его здоровью в том случае, если она проведена больному животному и без соблюдения ряда условий.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказывает, что иммунизация животных — крайне регламентированная процедура. Поэтому никогда нельзя прививать животное самостоятельно. Для вакцинации нужно обращаться в ветеринарную клинику, где перед прививкой питомца осматривают: собирают анамнез заболеваний, жалоб на здоровье, измеряют температуру, а после индивидуально подбирают дозу вакцины.

— Показаниями для отвода от вакцинации являются активные жалобы на здоровье. К ним относятся недавняя рвота или диарея, отказ от еды. В общем, все, что может говорить о скрытых и протекающих заболеваниях. Но определить эти параметры, болезненное состояние может только специалист, — говорит Шеляков.

Также ветеринар отмечает, что есть группа животных, которым рекомендуется дополнительно проводить ряд исследований перед вакцинацией. Например, сдавать анализы или проходить УЗИ. К таким питомцам относятся возрастные животные, а также те, у которых подозреваются различные типы новообразований.

— Иначе есть риск обострить то заболевание, которое уже есть, — говорит Шеляков.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

До и после вакцинации

Ветеринар говорит, что перед тем как прививать животное, нужно пролечить питомца от внешних и внутренних паразитов. Это нужно для того, чтобы при снижении иммунитета, которое происходит в первое время после вакцинации, паразиты не распространялись более активно.

Кроме того, важно помнить, что прививать животное в жару рискованно. При высокой температуре воздуха питомцы нередко чувствуют себя некомфортно, отказываются от еды, неактивны. В таком случае иммунизация может только усугубить их самочувствие.

— Любое введение антигена может повысить температуру, вызвать рвоту, понос. В жару им и так жарко, а тут еще и температура поднялась. Им будет дискомфортно. Вакцинация должна проходить в более спокойные периоды, — рассказывает Шеляков.

По его словам, после прививки в течение двух недель, пока иммунитет вырабатывает ответ на вакцинацию, нельзя изменять рацион питания и режим дня животного. Также стоит отменить любые поездки и максимально минимизировать риски стрессовых ситуаций для питомца. Иначе иммунитет после прививки будет нарабатываться труднее, а животное будет еще себя плохо чувствовать.

Также Шеляков отмечает, что купать питомца можно, если для него эта процедура настолько привычная, что отказ от нее будет большим стрессом.

— Но опять же, сегодня солнце, завтра пасмурно. Может простыть. Внимательнее и осторожнее, — говорит ветеринар.

Он добавляет, что соблюдение всех условий подготовки животного к вакцинации и должный уход за питомцем после нее помогут человеку и его другу без проблем и стресса пережить процедуру иммунизации.

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