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Вакцинация животных от COVID-19 началась в России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вакцинация животных от COVID-19 началась в России

Кирилл Николаев

Животные

В России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 26 мая, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, первые партии единственной в мире вакцины от коронавируса для домашних животных «Карнивак-Ков» уже доставили в российские города. Вакцинация будет проводиться частными и государственными клиниками, которые приобрели вакцину Федерального центра охраны здоровья животных. Данная организация является производителем препарата, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мелано отметила, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к вакцинации животных со стороны россиян.

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вакцинацияживотныеРоссия
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