«Выгребают остатки»: россиян предупредили о дефиците кормов для домашних животных

Фото: pixabay.com

Временный запрет на ввоз в Россию из Эстонии кормов для домашних животных вступил в силу в среду, 9 июня. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем он грозит питомцам, для каких животных ограничения могут стать трагичными и нужны ли России вообще импортные корма.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил журналистам, что ведомство вводит временные ограничения на поставки из Эстонии кормов и кормовых добавок для животных.

Ведомство летом прошлого года ограничило импорт всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, но после ограничения были сняты для двух предприятий. Также этой весной был запрет на импорт продукции из США, Испании, Германии и Литвы. Ограничения связаны с тем, что в кормах были найдены незарегистрированные генно-модифицированные компоненты (ГМО). Теперь же, как сказал Данкверт, под запрет рискует попасть и Чехия. А вот с Испанией намечены переговоры.

В чем проблема

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова рассказывает, что ограничения связаны с отказом Эстонии подтвердить ранее выданные гарантии о контроле безопасности и качестве поставляемых в Россию кормов и добавок. Согласно российскому законодательству, предприятия, продукция которых ввозится в РФ, должны быть аттестованы отечественными специалистами.

— Такая же система существует во всем мире. Если мы собираемся что-то экспортировать в другие страны, то предприятия тоже должны быть аттестованы по требованиям страны, куда ввозится продукция. Эстонцы не предоставили данные об аттестации предприятий и наших специалистов, которые могли сами проверить, не пустили, — сказала Колчанова.

По ее словам, Россельхознадзор хочет навести порядок, чтобы в страну поставлялась только качественная и безопасная продукция. Однако проблема в том, что запрет распространяется на все эстонские предприятия и на все виды кормов, а не только на те, которые нарушают требования закона.

Колчанова считает, что животных давно пора разделить законодательно на две группы: продуктивные (крупный рогатый скот, свиньи) и непродуктивные (кошки, собаки, аквариумные рыбы). В соответствии с этим нужно привести в порядок и требования к их кормам, ведь они не могут быть одинаковыми. Сегодня, если Россельхознадзор вводит ограничения на импорт продукции из какой-либо страны, под них попадают корма для всех животных.

Продукция продуктивных животных идет в пищу людям. Поэтому контроль за кормами и добавками для них должен быть строгим, в нем не должно быть ГМО и других небезопасных компонентов. Контроль за кормами для непродуктивных, конечно, тоже должен быть, но особенный.

— Нет никаких научных данных, обследований и исследований, что, если содержится ГМО в кормах для непродуктивных животных, это как-то влияет на что-то. Этого нет, — добавила Колчанова.

Она подчеркнула, что под запрет попадают и кормовые добавки — микроорганизмы, витамины. Так, например, ограничение на их ввоз в страну из Германии ударит по российской индустрии производства кормов, говорит Колчанова. Для того чтобы делать полноценные продукты, добавки необходимы, а в России их нет.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков отмечает, что однозначного мнения о том, действительно ли непродуктивным животным приносят вред корма с ГМО, нет.

— Доказанного вреда от этих продуктов пока что нет, — рассказывает он.

В свою очередь Ассоциация производителей кормов для домашних животных России уже выразила обеспокоенность ввиду введения ограничений на ввоз кормов из-за границы. Там отметили, что ограничения могут оказать серьезное влияние на всю отрасль производства питания для непродуктивных животных.

— Понимая важность проводимой службой работы по контролю за соблюдением требований по безопасности ввозимой в РФ продукции, АПК России выражает крайнюю обеспокоенность в связи с глубиной введенных ограничений, способных оказать серьезное влияние на всю отрасль производства кормов для непродуктивных животных (кошек и собак), — говорится в сообщении ассоциации.

При этом добавляется, что отечественные производители питания для животных, которые входят в ассоциацию, строго контролируют показатели безопасности выпускаемой продукции, а также используют сырьевые материалы без ГМО.

Исчезают

Как говорит Колчанова, с российского рынка уже исчезли некоторые импортные корма для животных. Запрет ударил по лечебным, специфическим и диетическим продуктам.

— Сложная история. Нет кормов просто для кошек и собак. Есть для кошек, которые вынашивают потомство, для щенков определенных пород, для длинношерстных, короткошерстных. Эти специализированные корма практически все импортные, — добавляет собеседница «ВМ».

Также она рассказывает, что запасы, которые остались после запрета на ввоз кормов из других стран, уже практически исчерпаны. Кроме того, цены на импортное питание начинают расти в магазинах, но еще не слишком заметно. Однако чем больше будет запретов на ввоз, тем острее отреагирует рынок.

— Урон несут не только дистрибьюторы кормов, но и оптовое звено, и магазины, и зооклиники, где продавались лечебные корма, — отметила Колчанова.

Руководитель департамента международной деятельности Российской кинологической федерации Екатерина Домогацкая тоже заявила как потребитель, что проблемы с поставками кормов сегодня есть. По ее словам, компании, которые продают импортное питание для животных, разослали оповещение своим клиентам о том, что определенных кормов в продаже больше не будет.

— У нас большое количество собак, например, и питомников, которые сидят годами на корме определенного производителя. У корма есть определенные преимущества, кому-то подходит именно он. И проблема заключается в том, что даже неважно, чем ты кормишь, важно, что, когда собаки привыкают к определенному питанию, переводить их на другое достаточно сложно, — говорит Домогацкая.

По ее словам, перевод животного на другой корм, поиск нужного и подходящего требуют много времени. Собеседница издания сообщила, что пропадают с российского рынка особенно нужные корма класса «холистик», которые созданы из разнообразных натуральных ингредиентов и предназначены для животных с проблемами здоровья.

— У нас таких кормов просто не производится. В ряде фирм есть корма для собак с ожирением, болезнями почек, сердечными заболеваниями. Нужно понимать, что люди, которые ответственно относятся к здоровью питомцев, годами держат собак именно на этих кормах. Здесь переход может быть просто трагичным в какой-то момент, — говорит Домогацкая.

Сегодня владельцы собак «выгребают остатки кормов на складах компаний», отмечает она. А заводчики, которые имеют не одного питомца, а несколько, и вовсе несут непредвиденные расходы: закупаются впрок.

— Либо он сейчас закупит на год вперед на несколько питомцев, либо после будет метаться в поисках решения проблемы. Все непросто, — добавила Домогацкая.

Отечественные

Сегодня в России есть производства кормов: свои заводы открыли транснациональные компании Mars и Nestle. Но отечественных предприятий крайне мало. По словам Колчановой, разработка питания для животных — крайне непростая деятельность. Она требует исследований, клинических испытаний и изучений. А в России это не развито.

— Если в Америке уже в сороковые годы прошлого столетия был создан Институт питания домашних животных, который разрабатывает те же диеты, у нас такого нет, никаких научных учреждений. Кто-то пытается что-то делать, но отрасль малоразвита, — говорит собеседница издания.

Возможно, с течением времени найдут варианты замены импортных кормов российскими, считает в свою очередь Домогацкая. Однако на это нужно время.

— Российская индустрия развивается стремительно. Может, через какое-то время наши корма будут конкурентоспособны на рынке, но пока этого нет. Нет достаточно обширной линейки, нет кормов, которым мы бы доверяли годами, — добавляет она.

Также собеседница «ВМ» не исключила, что владельцы питомцев из-за нехватки кормов начнут «переходить на натуралку»: готовить еду животным самостоятельно. Правда, это занимает много времени и является целой наукой, ведь питание питомцев должно быть сбалансированным.

Шеляков также согласился с мнением предыдущих экспертов и отметил, что в России нет производства ряда специализированных кормов, которые требуются для питания животных с различными заболеваниями. Однако, по его словам, среди обычных российских кормов есть «весьма достойные экземпляры, которые создаются в основном по технологиям зарубежных компаний».

— При соблюдении технологии и отсутствии пути удешевления продуктов можно получить качественные корма, — сказал врач.

Он подчеркнул, что, если запрет на ввоз будет касаться одной страны-производителя, российский рынок несильно почувствует его нехватку — его место займут другие игроки. Кроме того, при высокой конкуренции на рынке корма будут более качественными.

— Если веерные запрещения будут, даже те корма, которые останутся, сразу начнут терять в качестве, — отметил Шеляков.

Читайте также: «Риск обострить»: что надо знать о вакцинации домашних питомцев и нужна ли им прививка от COVID-19