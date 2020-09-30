Призывная кампания повышенной готовности

Врач-оториноларинголог Тамара Визавитина осматривает москвича Антона Самарина в ходе весенней призывной кампании. По ее итогам план был выполнен полностью. Около 79 процентов призывников стали военнослужащими, а остальные пополнили ряды войск МЧС и национальной гвардии / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В столице стартовал осенний призыв юношей на военную службу. Как он будет проходить, «Вечерней Москве» рассказал военный комиссар Москвы, генерал-майор Виктор Щепилов.

— Виктор Алексеевич, прошлая призывная кампания прошла в условиях строгих ограничений. Как будет в этот раз?

— Осенний призыв пройдет точно так же. Будут и контрольные медицинские посты, и дистанционное собеседование. Планируем и разделение всей территории на «грязную» и «чистую», когда в одном помещении на большом расстоянии друг от друга находятся призывники, еще не прошедшие медицинское тестирование на вирус. А в другом — те, кто уже эту проверку прошел.

— А если проверка покажет, что боец приехал уже с инфекцией?

— Тогда — на карантин! Наши врачи уже подготовили помещения для временного размещения тех призывников, у кого в крови окажутся антитела к коронавирусу. Оттуда они поедут в больницы города. В прошлый призыв мы троих ребят с заражением выявили и отправили в лечебные учреждения. Все они выдержали карантин, не заболели и сейчас уже служат.

— Кроме обеспечения мер эпидемической безопасности на призывных пунктах, надо еще парней здоровыми до расположения части довезти...

— Конечно. Офицеры проходят специальный инструктаж. С призывниками работает врач. Он подробно беседует с каждым, если нужно — проводит дополнительные проверки. Транспорт, следующий в военные части, тоже дезинфицируют. В пределах Подмосковья ребят развозят по гарнизонам автобусами. Размещение в салоне тоже предусматривает социальное дистанцирование. Если ехать далеко — те же правила будут соблюдаться в вагоне поезда. А при доставке ребят самолетами мы используем только чартерные рейсы. Так, чтобы с нашими бойцами не летели другие пассажиры.

— Сколько новобранцев из столицы получит армия с осенним призывом?

— Столько, сколько запланировано государством, в соответствии с установленным количеством для призывной комиссии Москвы. Призывные комиссии уже начали прием во всех районах Москвы. Причем приглашаем мы только тех призывников, кто по итогам собеседования гарантированно пойдет служить. Методику опроса мы усовершенствовали. Новый способ анкетирования и более продуманное содержание вопросов помогают парням правильно выбрать воинскую специальность и снабдить командиров наиболее полной информацией о характере их будущих подчиненных..

— А альтернативная служба пользуется популярностью среди жителей столицы?

— Заявления такого рода мы иногда от призывников получаем. Но их мало. Это ведь служба по особым условиям, исключение, а не правило.

— Где будут служить москвичи?

— Преимущественно — в частях и формированиях Западного военного округа. В Кантемировской и Таманской дивизии. На краснознаменном крейсере «Москва» на Черноморском флоте. Будет очень много интересных мест службы, дающих отличный жизненный старт. Мы и после службы не бросаем бойцов, следим за их судьбой, помогаем поступать учиться.

СПРАВКА

Виктор Алексеевич Щепилов родился 25 октября 1956 года в поселке Новый свет Тамбовской области. Окончил Сумское командно-артиллерийское училище. С 2014 года — военный комиссар Москвы. За свои заслуги неоднократно награждался государством. Ветеран боевых действий. Воинское звание — генерал-майор.

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