Чем Россия ответит Эстонии, если та рискнет закрыть Балтийское море

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В СМИ просочилась информация о том, что российский флот на Балтике якобы находится под угрозой, и Эстония вместе с Польшей вот-вот закроют для России Финский залив. Опрошенные «Вечерней Москвой» военные эксперты уверены, что Таллин на такое не решится, ибо Россия может ответить как дипломатическими, так и военными средствами.

Военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов отмечает, что блокада Балтики противоречит международному праву и не соответствует «ни духу, ни букве» внутренних предписаний НАТО.

— Бессмысленно говорить о правомерности таких действий, ибо иначе как злостным хулиганством такие заявления квалифицировать невозможно, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Блокада НАТО Финского залива возможна лишь в случае войны.

«С военной точки зрения впервые в самом начале Первой мировой войны именно Россия смогла при помощи бригады минных заградителей надежно перекрыть мелководную (глубины тут не превышают и 30 метров) Балтику в районе острова Готланд. Такой способ остается единственным возможным в том случае, если НАТО твердо решит объявить России войну. Иначе как casus belli такие действия не охарактеризуешь», — говорит он.

Даже если Эстония, Польша и другие натовские страны заблокируют Балтику, Россия от этого не окажется запертой вдоль линии своего побережья

— В отличие от практики ведения войны столетней давности, у нас теперь есть незамерзающий зимой Мурманск, тяжелый ледокольный флот, Дальний Восток и т. д. То есть складывается впечатление, что Эстония вкупе с другими прибалтийскими микространами живут по логике «нафталинной» дипломатии, давно сданной в архив истории, — рассуждает Артамонов.

По его мнению, намерения Эстонии вызваны переориентацией транспортных потоков их прибалтийских портов в российские Усть-Луганск, Калининград и Выборг.

— Прибалтика терпит колоссальные убытки. Такой ход России в ответ на недружелюбные действия этих государств, раздувающих белорусский кризис, поставил новые «ганзейские демократии» за грань выживания, так как никакие дотации «западных братьев» не в состоянии покрыть дефицит бюджета стран, утративших логистические доходы, — добавил эксперт.

Начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России (Московский округ ПВО, 2007–2009 годы) полковник запаса Сергей Хатылев тоже указывает на незаконность действий по блокаде.

— Кроме угроз, пока никаких действий не происходит. Если будет попытка, можно будет говорить о ЧП, которое объявляет та сторона. МИД запросит тогда, на каком основании объявлена блокада. Пока оснований нет, они не предъявлены и не озвучены. Можно предположить теоретически, что они готовят провокацию и действия, чтобы войти в действие и закрыть судоходство. Никаких реальных и законных оснований, чтобы заявления стали действиями, нет, — сказал он.

Если будет попытка воспрепятствовать судонавигации в Финском заливе, Россией будут приниматься меры дипломатического и военного характера, заметил Хатылев.

— Я бы еще понял, если бы речь шла о закрытии Босфора. Но турки месяц назад заявляли, что закроют, но ничего не поменялось, — подметил эксперт.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что власти Эстонии призвали граждан пополнять запасы еды. Спасательный департамент страны уверен, что эстонцы не готовы к кризисным ситуациям в должной мере.

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