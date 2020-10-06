Бомба «Татьяна» и гранатомет «Клюква»: самые необычные названия российского оружия

240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» во время тактических учений / Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Российские вооруженные силы по праву считаются одними из самых боеспособных в мире. По утверждению западных экспертов, их мощь значительно выросла за последнее время благодаря успешным реформам. У нас активно развивается оборонно-промышленный комплекс, давая работу миллионам сограждан. На различных военных форумах наши экспозиции как минимум не уступают по размерам иностранным, а часто даже и превосходят.

Непосвященный человек может весьма удивиться названиям российского оружия. «Вечерняя Москва» подобрала самые необычные из них.

Букетик «цветов»

И первые герои обзора — артиллерия.

Одной из самых мощных пушек, стоящих на вооружении армий мира, является самоходный миномет «Тюльпан». Калибр орудия — 240 миллиметров. В зависимости от типа боеприпаса бьет почти на 19 километров и превращает укрепленные сооружения в груду развалин. Вес одной мины может составлять 230 килограммов. Кроме того, в номенклатуре боеприпасов существуют и ядерные заряды.

Только наши конструктора могли назвать самоходную артиллерийскую установку калибра 203 миллиметра «Пионом». Его пушка 2А44 бьет на расстояние до 47,5 километра.

Наиболее, конечно, распространены в войсках самоходные гаубицы «Акация» и «Гиацинт» калибра 152 миллиметра каждая.

Еще один представитель «цветочного» царства, хоть и косвенно относящийся к артиллерии, — противотанковый ракетный комплекс «Хризантема», самоходный. Расчет — два человека, за один бой они могут, управляя «цветком», спокойно сжечь 15 танков.

Скажите, как его зовут?

Да, фантазии нашим артиллеристам не занимать. Например, существует автоматический миномет «Василек», способный кидать на четыре километра по 60 трехкилограммовых бомб в минуту, или пехотный «Поднос», предназначенный для поддержки подвижных соединений.

Боевая машина БМ-1 во время боевых стрельб расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» / Фото: ТАСС / Ольга Смольская

Больше всего, конечно, изощрились создатели тяжелых огнеметов — «Буратино» и «Солнцепек». В первом случае — это просто сложно понимаемый юмор, а во втором к нему добавляется логика, ибо при попадании термобарической ракеты противник точно превратится в барбекю.

От «Улыбки» день светлей не станет

Но раз пушки стреляют, необходимо и узнавать откуда. Для этого российские конструкторы придумали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк», чтобы агрессивных «зверей» можно было обнаружить и загнать обратно в клетки. РЛС может вести контроль и разведку огневых позиций на расстоянии до 45 километров в зависимости от типов оружия.

А вот о том, что нужно учесть при стрельбе или десантировании при любых погодных условиях, расскажут специалисты радиопеленгаторного метеорологического комплекса «Улыбка». А инженерной разведкой местности занимаются на разведывательной машине «Жук».

«Отек» и «Подкидыш»

Переходим к минному и стрелковому вооружению.

Если вы боитесь, что у вас будет на ноге отек, то правильно делаете. Именно так называется мощная противопехотная мина. Заденете проволоку — сработает датчик, и произойдет фейерверк с самыми тяжелыми последствиями.

Находясь в зоне боевых действий, опасайтесь мин под названием «Лепесток». Они до сих пор стоят на вооружении многих стран СНГ. С виду их действительно не отличить от листьев, правда только в летнее время. Вторая мина в отличие от первой, может, и не убьет, но танцевать станет проблематично.

На вооружение российской армии недавно поступил ручной противотанковый гранатомет «Клюква». А тип гранаты для подствольных гранатометов «Костер», «Обувка», «Гном» и «Кастет» называется «Подкидыш».

Немилые «девушки»

В советское время веселые названия не обошли и оружие массового поражения. Как в Америке атомные бомбы называлась «Толстяк» и «Малыш», так и у нас один из зарядов назвали «Дурак». И все же за заре ядерной энергетики в моде были женские имена.

Так, на вооружении фронтовой и дальней авиации стояла ядерная бомба «Наташа», а первым серийным тактическим ядерным зарядом стала «Татьяна».

Разумеется, это далеко не все смешные названия отечественного оружия. Наши разработчики всегда отличались творческим мышлением и иронией. Об этом шутил еще Михаил Задорнов. Однако это никогда не мешало нашей технике оставаться одной из лучших в мире.

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