Гастрит и ожирение: диетолог рассказала об опасности интервального голодания

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Интервальное голодание может обернуться серьезными проблемами для худеющих. Такой тип питания противопоказан людям, имеющим проблемы с ЖКТ и метаболизмом, без предварительной консультации со специалистом, отметила врач. Об опасностях этого вида диеты «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Сегодня похудение с помощью интервального голодания, как замечает диетолог, — очень модная тема, активно продвигаемая блогерами в интернете. И действительно результаты от такого подхода есть, только вот если вы имеете ряд проблем со здоровьем или голодали неправильно, велик риск получить еще кучу новых болезней и лишний вес вдобавок.

— В целом такая программа может использоваться практически любым человеком, но в рамках очень ограниченного времени. То есть интервально голодать нужно не месяц, а от одного до трех раз в неделю, и то при условии, что предварительно была проведена консультация со специалистом. Проблема еще в том, что многие сами «назначают» себе голод, выбирая, когда есть, а когда нет. Наиболее распространенная ошибка — просыпаться как можно позже, отодвигая время завтрака, чтобы потом есть как можно дольше, — пояснила специалист.

Такой режим питания, по словам Королевой, может привести к серьезным болезням ЖКТ, а в долгосрочной перспективе к еще большему набору веса, особенно, если человек уже страдал от проблем с метаболизмом. Кроме того, нередки такие последствия, как формирование желчекаменной болезни, гастрита.

Тем не менее определенные паузы в приемах пищи могут принести пользу. Диетолог советует формат интервального голодания с 19 часов и до завтрака:

— Завтрак всегда должен быть в первый час после пробуждения. Дело в том, что работа нашего организма тесно связана с такими факторами внешней среды, как время суток и сезон. Максимальный обмен веществ происходит именно в первой половине дня, до 12 часов, это связано с активной работой гормонов, поддерживающих метаболические процессы. К 18 часам скорость работы снижается, а гормоны начинают работать на то, чтобы подготовить организм ко сну. Когда же мы нарушаем эту циркадность, проблемы могут последовать довольно серьезные. Если лишать себя завтрака по утрам, организм постепенно начнет снижать скорость метаболических процессов, так что набор веса здесь практически неизбежен. Тех же, у кого наблюдается тенденция к замедленной функции пищеварительной и желчевыводящей систем, ждут желчекаменные болезни и аномалии работы всего ЖКТ, — сказала диетолог.

Королева заключила, что при выборе любого формата похудения, особенно такого необычного, как интервальное голодание, необходимо проконсультироваться со специалистом и провести тщательное обследование организма. В противном случае это может привести не только к сбоям в работе ЖКТ, но и к проблемам с фигурой, за которую так боролся человек.

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