Станет ли новый фильм о Стрельцове украшением российского кинематографа

Александр Петров в образе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова в художественном фильме «Стрельцов» / Фото: Кадр из фильма «Стрельцов» (2020)

Середина 50-х. Перово еще даже не стало частью Москвы. Среди сталинских двухэтажек играючи чеканит мяч Эдька Стрельцов. Рубаха-парень, ветреный раздолбай с завода «Фрезер», куда устроился после семи классов образования, коллекционирующий голы на любой вкус и цвет за футбольную команду трудового коллектива.

Когда выходил на поле, из 22 игроков видно было только его. Так и попал в юношескую команду «Торпедо» 16-летним пацаном с окраин. Тренер «автозаводцев» Василий Проворнов взял его на карандаш после товарищеского матча с «Фрезером». А через пару лет Эдуард Стрельцов прорвется в основной состав сборной страны. Так он начнет свой путь к званию легенды отечественного футбола.

— Про Стрельцова я услышал от своего дедушки, который, как и я, был футбольным болельщиком, — рассказал режиссер фильма Илья Учитель. — Так что еще с молодых ногтей я узнал, кто это, а когда стал постарше, начал интересоваться его тяжелой судьбой. Из этого и родилась идея кинофильма.

В фильме Стрельцов, которого играет суперзвезда российского кино Александр Петров, умудрился опоздать на судьбоносный для себя матч с «Торпедо». Так ли это было на самом деле — черт его знает. В этой картине вообще много чего придумано. Об этом мы еще поговорим.

Легендарная «пяточка»

«Стрельцов», как ни крути, фильм спортивный. И его важной составляющей, конечно, должен быть сам футбол. Чтобы показать его максимально достоверно, авторы позвали в консультанты одного из лучших отечественных полузащитников в современной истории Александра Мостового. И химия случилась. Игра показана динамично, а на самых красивых моментах действие привычно замедляется, чтобы зритель мог посмаковать тот или иной финт.

Важно, что для самих актеров футбол не пустой звук. У Александра Петрова и вовсе спортивное прошлое — в юности он играл за «Славич» из родного Переславля-Залесского. На показе «Стрельцова» для журналистов исполнителю главной роли даже задали вопрос: «Хотели бы вы променять лицедейство на мяч и бутсы?»

— Ради шутки, конечно, выйду на 5–10 минут, — ответил Петров. — Сейчас моя профессия другая. Да и физическая форма не та, что в юности. Но я продолжаю играть в футбол, мы собираемся с друзьями в «Лужниках», на других площадках. Эта игра очень сильно помогла мне в жизни и профессии. Лично я ждал с нетерпением легендарную стрельцовскую «пятку».

Этот футбольный прием — голевой пас пяткой — им фактически запатентован. Так вот, в фильме его показали от силы пару раз. Но феноменальная техника и скорость принятия решений Стрельцова создателями фильма переданы очень красиво.

А он матом ругался

Возвращаясь к разговору о достоверности. «Стрельцов» — это не экранизация статьи из «Википедии». Большинство событий фильма вообще не отражают реальные события из биографии футболиста. К примеру, в фильме есть эпизод с товарищеским матчем между сборными СССР и Бразилии 1965 года. Известно, что Эдуард Стрельцов в этой игре участия не принимал. В фильме же он появляется на футбольном поле под овации переполненных «Лужников». Для чего и почему это было сделано, говорить, пожалуй, не стоит, дабы не раскрывать важных для просмотра подробностей.

Вообще, о достоверности создатели фильма говорили с журналистами много и основательно. И чувствовалось, что к этим вопросам они были готовы.

— Я считаю, что если художественные дополнения работают в пользу картины, они необходимы, — держал ответ продюсер фильма «Стрельцов» Алексей Учитель. — Будут говорить, что и Саша Петров не похож на своего героя. Но он так замечательно сыграл, что через две минуты зрители об этом забудут. Важнее было передать азарт, темперамент Стрельцова — человека, обогнавшего время.

О достоверности реального персонажа в художественном фильме метко высказался Александр Петров.

— Лично я хотел, чтобы в фильме было много мата, потому что Стрельцов на нем фактически разговаривал. Но это невозможно сделать, тогда кино не смогут посмотреть дети, молодежь. Да и эстетически будет выглядеть не очень. Тогда это будет другой фильм, другой возрастной рейтинг и другие создатели, — считает актер.

Амплуа мужа

Эдуард Стрельцов был прирожденным нападающим. И не только на футбольном поле, но и в жизни. Звезда советского спорта прославился не только спортивными достижениями, но и победами на амурном фронте. Кадрил девушек он так же легко, как забивал голы. А они и рады были оказаться вместе с ним, о нем мечтали дамы всего огромного Союза. Стать женой Стрельцова посчастливилось Алле Деменко. Она затем вспоминала, как думала при первой встрече, что звездный красавец для нее слишком хорош. Но футболиста она зацепила. Год ухаживаний, и вот наконец первый штамп в паспорте.

Историю отношений Стрельцова и Деменко создатели «Стрельцова» рассказали зрителям. Супругу футболиста в фильме играет Стася Милославская. Любопытно, что одну интересную деталь о кастинге актриса узнала прямо на премьере.

— На вашу роль пробовались 50 актрис. Что вы такого сделали на кастинге, раз из такого количества претенденток выбрали именно вас? — спросил Милославскую один из журналистов.

— Если честно, не знала, что их было 50, — удивилась актриса. — Думала, что я одна. На самом деле, моя философия — не думать о таких вещах. Все говорят, что в нашей профессии одни пираньи вокруг, огромная конкуренция. Но я стараюсь придерживаться мысли, что мое от меня не уйдет. Здесь все совпало, значит, это мое.

Впрочем, реальная история любви Стрельцова и Деменко соспровождалась бесконечными скандалами. Муж даже со штампом в паспорте бесконечно продолжал кутить, пока жена воевала с ненавидящей ее свекровью. А когда Алла забеременела, мать Стрельцова, у которой они жили, выгнала ее из квартиры за несколько месяцев до рождения ребенка. И как только он появился на свет, супруги подали на развод. Сразу скажем: в фильме вы увидите совершенно другую историю.

Но если финал отношений Стрельцова и Деменко история уже сохранила, то вот любовная линия между Александром Петровым и Стасей Милославской развивается прямо на наших глазах. Они познакомились на съемках «Стрельцова», об их отношениях заговорили в июле прошлого года, пару замечали на всевозможных мероприятиях, но афишировать сей факт актеры категорически отказывались. Они перестали скрывать чувства в декабре прошлого года. И даже на премьере не сводили друг с друга глаз.

Сломанная судьба

В 1957 году Стрельцов занимает седьмое место в списке лучших футболистов Европы, годом ранее становится чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне. Болельщики боготворят его. И бах! Шокирующая новость погружает страну почти что в траур: Эдуард Стрельцов осужден за изнасилование на 12 лет. На дворе 1958 год. На свободу он выйдет условно-досрочно через пять лет.

Стрельцова и двух его друзей, футболистов Бориса Татушина и Михаила Огонькова, арестовали после вечеринки на подмосковной даче их приятеля, летчика Эдуарда Караханова. С ними были три девушки. Пили. Говорят, пили много, но никто не знает этого наверняка. Что именно происходило между хозяином дачи, спорт сменами и их гостьями в ночь на 25 мая 1958 года, тоже неизвестно до сих пор. Однако Стрельцов поменял спортивную форму на тюремную робу.

Понятно, что возрастной рейтинг фильма 6+ не дает авторам права реконструировать те события. Да и сюжет фильма развивается так, что этого не требуется. При этом авторы выстраивают действие таким образом, что дают свою оценкам событий 25 мая 1958 года.

— Здесь все просто: мы считаем, что Стрельцов не виноват в том, в чем его обвинили, — сказал журналистам Илья Учитель. — При этом у нас совсем не идеальный Стрельцов, в фильме он такой «футбольный Есенин».

Виноват или нет, но пять лет жизни великий футболист провел в тюрьме. А после заключения не просто сумел вернуться к прежней жизни. Стрельцов снова заблистал в «Торпедо», признавался лучшим футболистом СССР 1967 и 1968 годов. И закончил карьеру лишь в 1970-м из-за травмы.

Для большого экрана

Фильм «Стрельцов» выходит в непростое время. Ему, как и главному герою, предстоит пройти немало испытаний: страх людей ходить в кино из-за пандемии, ограничения по рассадке в зрительных залах. Для фильма с бюджетом около 300 миллионов руб лей выход в прокат в таких условиях — серьезный риск.

Стартовала картина относительно неплохо, но и не фантастически: собрав за первый уик-энд примерно 100 миллионов рублей, стала лидером минувшей недели. Ее посмотрели более 300 тысяч человек, и отзывы в целом положительные. Хотя и негатива хватает. К моменту публикации оценка на портале «Кинопоиск» — 6 баллов из 10. Сегодня при таких вводных окупить бюджет уже будет за счастье.

Скажу лишь свое мнение: фильм достоин большого экрана. Это красивое кино об ореоле Стрельцова, а не о нем самом. Фильм — благодарность, фильм — преклонение перед талантом, а не штудирование биографических опусов. Поэтому зрители, которым важна математическая точность по каждому факту, останутся разочарованы. А вот те, кто любит в кино зрелище, должны получить удовольствие.

КСТАТИ

Эдуард Стрельцов в жизни был женат дважды. В сентябре 1963 года, примерно через полгода после условно-досрочного освобождения, футболист познакомился с продавцом Московского универмага по имени Раиса.

Ее девичья фамилия неизвестна. Через полгода они поженились, а у Стрельцова родился сын Игорь. Несмотря на то, что в какой-то момент он снова начал ходить на тайные свидания с бывшей женой Аллой, Раиса смогла простить мужа и прожила с ним до самой его смерти. В фильме о второй жене Стрельцова не сказано ни слова.

МИФ

Одна из самых популярных версий, кто мог подстроить историю с изнасилованием, связана с Екатериной Фурцевой. Якобы она, тогда будущий министр культуры СССР, восприняла отказ Стрельцова встречаться с ее дочерью как личное оскорбление и не простила ему такое поведение.

ФАКТ

Эдуард Стрельцов ушел из жизни 22 июля 1990 года, за день до этого он отметил 53-й день рождения. Всему виной тюрьма, где он трудился на вредном производстве без всяких средств защиты, которые заключенным не полагались. У Стрельцова обнаружили рак легких... Он нашел в себе силы приехать на похороны Льва Яшина, который умер 20 марта того же года, где сказал, что скоро не станет и его самого.

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