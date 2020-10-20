Победитель Фестиваля уличного кино снимет полнометражный фильм

Победитель Фестиваля уличного кино Иван Соснин делится со зрителями церемонии впечатлениями и планами / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 20 октября, состоялось награждение победителей Фестиваля уличного кино. По итогам показов, проходивших с августа по октябрь, были определены лучшие картины. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила торжественную церемонию.

После того как экспертный комитет, состоящий из известных режиссеров и деятелей киноиндустрии, отобрал десять короткометражных фильмов-финалистов, их увидели жители 600 городов России. Показы проходили под открытым небом. Зрители сами выбирали лучшие работы, голосуя поднятыми над головами фонариками.

Итоги фестиваля подвели в Центре документального кино. «Народным победителем» стал молодой режиссер Иван Соснин, снявший картину «Большая восьмерка». Ему вручили грант в размере полутора миллионов рублей на съемки полнометражного фильма.

— Это очень ценная победа, — рассказал лауреат. — Уличное кино — самое демократичное и справедливое, ведь голосует не какой-то определенный срез людей, а представители разных возрастов, профессий, национальностей. Это единственный фестиваль, куда можно прийти с собакой. Мой фильм как раз про них. Это история обычного работяги, живущего в городе, где скоро пройдет саммит «Большой восьмерки». Он селит у себя восемь бездомных собак и каждой дает имя одного из лидеров саммита.

Иван снимает кино четыре года, на его счету около десяти короткометражек.

У Соснина были достойные конкуренты — например, фильм Ивана Петухова «Подвиг», спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, дебютная картина актрисы Светланы Устиновой «Маруся», работа режиссера и актрисы Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

— Мы старались так составить программу, чтобы она отражала все жанры, форматы, инструменты, которые сегодня используют молодые авторы, — отметил Александр Щеряков, генеральный продюсер фестиваля.

Как рассказал председатель попечительского совета фестиваля Игорь Мишин, одна из важнейших задач проекта — познакомить массового зрителя с новыми именами в отечественном кино.

После награждения гости мероприятия посмотрели картину Анастасии Пальчиковой «Маша». Ее признали лучшим дебютом фестиваля «Кинотавр-2020». После показа желающие смогли пообщаться с автором.

КСТАТИ

Фестиваль уличного кино в 2015 году побил мировой рекорд. Проект был признан самым протяженным «фестивалем-путешествием» и получил высокую оценку генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Фестивальный автомобиль проделал путь от Владивостока до Лиссабона, в кинопоказах участвовали жители 12 стран мира — всего более 200 тысяч человек.

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