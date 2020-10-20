Международная выставка «Интерполитех-2020» открылась на ВДНХ

На выставке «Интерполитех-2020» представитель столичного научно-производственного объединения Оксана Мальцева демонстрирует штурмовой щит и специальную экипировку для сотрудников силовых структур / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 20 октября, на ВДНХ открылась 24-я Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2020». Павильоны осмотрел корреспондент «Вечерней Москвы».

Уже четверть века ежегодно в столице проводится мероприятие, на котором ведущие предприятия страны представляют новинки, созданные, чтобы облегчить работу силовых структур. В этом году участниками выставки стали 327 компаний из 8 стран, которые представили 160 инновационных образцов специальной полицейской техники, вооружения для армии, оснащения для пожарных частей. В первый день выставка привлекла большое количество гостей, одним из самых популярных экспонатов стал дрон, похожий на вертолет.

— Это наша последняя разработка, предназначенная как для столицы, так и для регионов, — рассказывает начальник отдела управления проектами столичного Государственного научно-исследовательского института приборостроения Константин Иванников. — Малый беспилотный вертолет предназначен для разведки местности. Уже сегодня ко мне подходили представители московской полиции и интересовались его характеристиками, после чего изъявили желание приобрести аппарат для своих нужд. Полиция рассчитывает с помощью такого беспилотного вертолета отслеживать передвижение угнанных автомобилей с воздуха. К тому же малые предприятия могут использовать беспилотник для доставки грузов до 100 килограммов по Москве. Ведь он может находиться в воздухе без дозаправки до четырех часов и быстро, без пробок, добираться в нужное место.

Свои разработки для спецподразделений: СОБР, ОМОН и полиции — представило научно-производственное объединение «Спецматериалы».

— Вот у нас усовершенствованный штурмовой щит, который будет удобнее держать сотрудникам ведомств, к тому же он выдерживает большую нагрузку, чем используемые сейчас модели, — рассказывает представитель организации Оксана Мальцева.

Стенд изучает руководитель исполкома Российского союза спасателей Владимир Федорович.

— Хотя наше подразделение общественное и люди выходят на дежурство в свободное от работы время, мы все равно следим за новинками и стараемся приобретать необходимое. На этой выставке есть на что обратить внимание, — отмечает он.

Интерес у посетителей вызвал и стенд с рациями. Здесь представлено более двадцати видов аппаратуры.

— Мы привезли рации разной мощности, и, надеюсь, они заинтересуют не только силовые структуры, но и промышленные предприятия, — объясняет руководитель отдела дистрибуции ООО «Транссвязь» Римма Андреева. — Наша продукция будет полезна, например, строительным фирмам.

Гости выставки также смогли познакомиться с разработками и предложениями Научно-производственного центра «Спектр-Ат», компаний «Видеософт», «Кобра» и других организаций.

Кроме того, участники смогли послушать дискуссии и выступления экспертов. Так, интерес у участников выставки вызвал круглый стол «Институт безопасности города», на котором обсуждали тему «Развитие комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Популярной стала секция «Пожарная безопасность.

Концепция развития сферы, участие граждан, общества, бизнеса и государства». Все доклады эксперты посвятили новым технологиям безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Галочкин, председатель Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты:

— На выставке торгово-промышленная палата провела форум «Безопасный подъезд», на котором эксперты обсудили меры по охране общественных мест в доме. Отмечалось тесное взаимодействие старших по подъезду с правоохранительными органами, а также говорили о внедрении новых научных технических достижений для охраны жилых помещений.

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