Разведчиков готовят к службе по законам системы Станиславского

Внучка разведчика Галли Монастырева на открытии выставки, посвященной внешней разведке/ Фото: Альфия Камилова, «Вечерняя Москва»

В честь 100-летия Российской внешней разведки в столице прошла выставка «Внешняя разведка в годы Великой Отечественной войны». Она познакомила москвичей с судьбами 20 рассекреченных бойцов невидимого фронта, портреты которых можно было увидеть на выставке.

Дмитрий Медведев, Виктор Лягин, Ким Филби, Африка де Лас Эрас, — в рядах внешней разведки в годы вой ны служили представители более 30 национальностей. И все они — люди уникальные.

— Это необычные люди, талантливые во многих направлениях, ведь деятельность разведчиков многогранна, — рассказал «Вечерке» председатель комиссии по этнокультурному развитию Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Александр Бердников. — Человеку, занятому на нелегальной работе на чужбине, не только приходится осваивать много профессий,но и необходимо всегда быть готовым к любой экстремальной ситуации.

Не случайно один из обязательных предметов, который проходит каждый разведчик при подготовке к службе, — актерское мастерство, которое преподают им по системе Станиславского. Но в отличие от актеров, которые могут снять маску после спектакля, у разведчиков нет возможности выйти из роли, они всегда должны быть начеку. Вдобавок платой за успех для многих стала невозможность подолгу видеться с семьей.

— Мой дедушка Борис Тимофеев был разведчиком, с 1937 года работал руководителем ансамбля, а потом и директором клуба КГБ на Лубянке, — рассказывает пришедшая в Московский дом национальностей на торжественное открытие экспозиции президент общественной организации «Москва и москвичи» Галли Монастырева. — Мне кажется, такие выставки необходимы, чтобы молодежь могла узнать об уникальных людях, их вкладе в Победу, их самоотверженности и героизме.

КСТАТИ

В декабре прошлого года службой внешней разведки рассекречены семь сотрудников, которые закончили свою карьеру. Это Герои России Юрий Шевченко и Виталий Нетыкса, Герои Советского Союза Евгений Ким и Михаил Васенков, полковник, Герой Советского Союза Владимир Лохов, Виталий и Людмила Нуйкины.

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