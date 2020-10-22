Почему образ мускулистого мачо безнадежно устарел

кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)

22 октября 1982 года на экраны вышел фильм Теда Котчеффа «Рэмбо: Первая с кинокритиком кровь». Вместе Беликовым «Вечерка» разбиралась, как изменился с того времени образ героев боевиков.

В 80-х и 90-х зрители следили за волевыми накачанными мужчинами с оружием в руках. Таких героев играли Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер и Уэсли Снайпс. Другую нишу заняли галантные шпионы в смокингах. Это амплуа примеряли на себя Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Каждый мальчишка восхищался боевыми искусствами по фильмам с Джеки Чаном, Брюсом Ли и Чаком Норрисом.

— Герои боевиков действительно измельчали, и это к лучшему, режиссеры, наконец, пытаются делать шаги в будущее. Пусть женщин на главных ролях в экшенфильмах стало больше, хотя все еще мало, за последние годы вспоминаются разве что «Безумный Макс: Дорога ярости», «Хищные птицы» и «Капитан Марвел». Но все же показать мир борьбы со злом во всем его многообразии — это дорогого стоит. Образ же мускулистого мачо с пушкой безнадежно устарел, — считает Егор Беликов.

Персонажи современных боевиков все чаще отходят от «грубой силы». В фильме «Джон Уик» главный герой поражает не своей физической силой, а смекалкой и навыками стрельбы. На первом плане уже нет прямого противостояния со злодеями. У современных героев есть личные, внутренние проблемы. Агент Джеймс Бонд бежит от собственного прошлого. Главный персонаж фильма «Заложница» в исполнении Лиама Ниссона не просто спасает свою дочь, а рассказывается о проблемах в их семейных отношениях. Современные киногерои стали человечнее и глубже, ближе к нам, простым зрителям. Со всеми нашими слабостями и психологическими трудностями.

Чарующий Гибсон (конец 1970-х)

Мел Гибсон дебютировал в 20 лет в эпизоде сериала «Семья Салливан». А в 21 год, будучи студентом, получил роль в драматическом фильме «Жаркое лето». Тогда его и приметили — голубоглазого, с манящей улыбкой, искоркой интеллекта и сексуальным прищуром. На роль всем поднадоевшего накачанного супергероя он не годился явно. Тогда нужны были честные офицеры, которые защищают всеми правдами и неправдами людей. Роль удалась.

Хороший, плохой Клинт (1960-е годы)

4 фильма из 71 с участием Клинта Иствуда — оскароносные. И это, пожалуй, самый старший из артистов жанра экшен. Хотя начал он карьеру актера поздновато — в 34 года получил первую роль в вестерне «За пригоршню долларов». Лента стала ошеломительно успешной. Дальше вышли картины «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», ставших классикой кинематографа. Колоритный герой — одинокий, небритый, тщеславный, с сигаретой в зубах и широкополой шляпе понравился зрителям.

Сильная женщина (конец 1970-х)

Согласитесь, дамы не очень часто попадают в фавор у зрителей после ролей в экшен-картинах. А Сигурни Уивер это удалось. Франшизу «Чужой» видели все. Маленькая женщина, которая смогла противостоять инопланетному чудовищу — неслыханно! Но так привлекательно. Сигурни Уивер могла застрять в этом образе сильной женщины навсегда. Но вырвалась и начала сниматься в драмах, комедиях и даже приключенческих фэнтези. За свою кинокарьеру она получила два «Золотых глобуса» и была номинирована на «Оскар».

Непобедимый Арни (1980-е годы)

Арнольд Шварценеггер — уникальный случай, когда нужно попасть в свое время и место. В этот период как раз необходимы были мощные герои с шикарными бицепсами, при этом склонные к состраданию и самопожертвованию. «Железный» Арни сыграл убийцу-киборга во всех сериях «Терминатора», и это стало его счастливым билетом в мире боевиков: «Коммандо», «Бегущий человек», «Хищник», «Красная жара», «Вспомнить все»...

Ученый солдат (конец 1980-х)

Дольф Лундгрен стал частью, а затем и звездой киноиндустрии постепенно. Швед, блондин с голубыми глазами, невероятно мужественным лицом в придачу к шикарным бицепсам-трицепсам — женщины были в восторге, мужчины хотели походить на этого брутала.

Вряд ли кто-то думал, что Лундгрен «кот ученый» — готовился стать химиком, а потом как начал получать высшие образования, что не мог остановиться до зрелого возраста. Но карате победило и стало проходным билетом в мир кинобизнеса.

Крепкий орешек Брюс (1990-е годы)

Брюс Уиллис был не похож на Шварценеггера или Лундгрена. У него не было тела бодибилдера, но была изюминка — сексуальность и мужественность вполне себе обычного человека. На первый взгляд. Зрителям он нравится до сих пор за образы прямолинейных, смекалистых и смелых мужчин. Трамплин к славе — главная роль в популярном сериале «Детективное агентство «Лунный свет», а прорывом стала смена амплуа на сурового парня в «Крепком орешке».

Кадр из фильма «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (2013)

Крутой Чак (начало 1990-х)

Чемпион мира по карате Чак Норрис стал звездой боевиков с подачи легендарного Брюса Ли. Он начал его звать к себе в киноленты на эпизодические роли в конце 1960-х. Но слава к Чаку пришла, когда настало время именно для такого типа героя — вроде обычный шериф, ничего примечательного, шляпа на месте, звездочка тоже. А потом раз — и одним махом звездочкой пришпорил злодея, два — и вся банда повязана. А Крутой Уокер отправляется дальше пить кофеек.

Сержант Белуши (конец 1980-х)

Джеймс Белуши долгое время реализовывал себя в комедийном жанре. В качестве супергероя он оказался в «Красной жаре», что вроде и боевик, а вроде комедия. Россиянам это кино зашло особенно: Шварценеггер в роли советского капитана милиции Ивана Данко произвел впечатление. Но и Белуши себя проявил как персонаж сержанта полиции Ридзика. В следующей работе, «К-9», актер получил главную роль. Пришло время героев-детективов, которые не прочь посмеяться над собой.

Трудная мишень (1980-е годы)

Жан-Клод Ван Дамм, когда пришел в кино из спорта, был известным культуристом, каратистом и кикбоксером, стал по факту еще одним супергероем из 80-х, которые умеют одной пяткой завалить всех недругов. Что, впрочем, не мешало ему заниматься и классическим балетом. Наиболее известные фильмы с его участием — «Кровавый спорт», «Двойной удар», «Универсальный солдат», «Трудная мишень». Сейчас Ван Дамм озвучивает мультфильмы и показывает свой шикарный шпагат в рекламе.

Просто Бонд (1960-е–2020-й)

Это история не про актера, а про персонажа, который покорял сердца зрителей на протяжении нескольких десятков лет. «Агент 007» — главный герой романов британского писателя Яна Флеминга — поражал своей интеллектуальностью, смекалкой, галантностью и притягательностью. Ощущение опасности и обязательный атрибут — подружка Бонда сделали свое дело. 25 картин, и продолжение следует. Играть роль агента считается престижным. Бондами побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Кадр из фильма «Бриллианты навсегда» (1971)

Джеки победит

Без Джеки Чана список героев был бы неполным. Боевик с восточными мотивами — это успех. «Доспехи бога», «Час пик», «Разборка в Бронксе», «Проект А». Джеки Чан просто передовик по производству кинолент. Причем дебютировал в кино восемь лет и долго работал каскадером и актером. Никогда не брался за роли отрицательных персонажей. Зрителям очень нравился маленький шустрый китаец, способный на сумасшедшие трюки. Смешной, порой не понимает, что ему говорят, но все равно всегда на стороне добра.

Тор, Бэтмен и компания (конец 1980-х– 2020-й)

В 1989-м впервые вышел «Бэтмен» о вроде бы обычном человеке, но с большой тайной, крутым костюмом, нереальной тачкой и чудо-способностями. Тогда стало понятно, что начинается мода на супергероев из комиксов. «Человек-паук», «Супермен», «Росомаха», «Железный человек», «Люди Икс», «Мстители», «Тор» — этот список пополняется ежегодно как новыми частями киносюжетов, так и героями. Причем блокбастеры, где вся история крутится вокруг выдуманных персонажей, очень плотно заняли свою нишу и стали важной частью каждого киносезона.

Кадр из фильма MARVEL «Тор 2: Царство тьмы» (2013)

Очнулся — гипс

■ За съемки в картине «Рэмбо: Первая кровь» Сильвестр Сталлоне получил двухмиллионный гонорар. Большинство трюков актер исполнил сам, получая при этом ожоги и переломы.

■ Джеки Чан — рекордсмен по травмам. Страховщики предпочитают с ним не связываться. За свою карьеру он получил более 3000 травм. Чаще всего страдали лодыжки и нос. А на съемках «Доспехов бога» при прыжке со стены замка на дерево не удержался и упал на камень, пробив череп. Результат — пробит череп и кровоизлияние в мозг.

■ После съемок «Крепкого орешка» Брюс Уиллис почти оглох на одно ухо из-за грохота во время перестрелки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Матизен, кинокритик:

— Самый зрительский отечественный фильм — первый советский боевик «Пираты XX века». «Рэмбо: Первая кровь» не является знаковым, но это едва ли не первый фильм-экшен на тему вьетнамской войны, образец для других. Секрет популярности этого жанра прост: людьми управляют два базовых инстинкта — либидо и мортидо, любовный и смертный. Такие картины всегда будут привлекать публику.

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