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Россияне назвали самые лучшие экранизации
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»

Россияне назвали самые лучшие экранизации

Юлия Ямпольская

Кино

Самыми удачными экранизациями жители России считают «Гарри Поттера» по книгам Джоан Роулинг, а также кинотрилогию «Властелин колец» по роману-эпопее Джона Р. Р. Толкина и «Зеленую милю» по произведению Стивена Кинга. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе книжного сервиса «ЛитРес».

Там отметили, что в рейтинге удачных экранизаций также оказались сериал 1995 года по книге Джейн Остин «Гордость и предубеждение», «Унесенные ветром» по роману Маргарет Митчелл, экранизация книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры», а также «Побег из Шоушенка» Стивена Кинга.

Россияне высоко оценили картину «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Джейн Эйр» по роману Шарлотты Бронте, «Сумерки» Стефани Майер и фильм «Бойцовский клуб» по книге Чака Паланика, передает РИА Новости.

В ходе опроса жители России назвали и самые неудачные экранизации. Первое место заняли «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова по книгам Сергея Лукьяненко. Второе место — «Темная башня» по циклу Стивена Кинга. «Хоббит» по роману Толкина оказался на третьем месте.

В пресс-службе отметили, что более 63 процентов россиян сначала читают или слушают книгу, а потом уже смотрят экранизацию.

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Гарри Поттер«Властелин колец»Фильм
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