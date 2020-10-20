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Ученые назвали самый страшный ужастик
/ Кадр из фильма «Синистер»

Ученые назвали самый страшный ужастик

Юлия Ямпольская

Общество

Ученые рассказали, какой фильм ужасов является самым страшным. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил Forbes со ссылкой на исследование Broadbandchoices.

Отмечается, что в рамках эксперимента специалисты проанализировали сердцебиение зрителей 50 рейтинговых ужастиков по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. Самым страшным стал «Синистер» Скотта Дерриксона, который появился на экранах в 2012 году. При просмотре картины у участников сердце билось со средним ритмом в 86 ударов в минуту. Это оказалось на 32 процента больше, чем средний показатель за все время эксперимента (65 ударов).

Вторую строчку занял ужастик «Астрал» (2010) Джеймса Вана. На одной из сцен фильма пульс зрителей подскочил до 133 ударов в минуту. Тройку лидеров замкнула еще одна его картина — «Заклятие». При просмотре фильма пульсометр у зрителей показывал 129 ударов в минуту.

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