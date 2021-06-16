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Сергей Собянин: Важнейшая задача на ближайшие годы — сделать российскую столицу лучшим местом на земле
Фото: Пресс-служба «Единой России»

Сергей Собянин: Важнейшая задача на ближайшие годы — сделать российскую столицу лучшим местом на земле

Полина Владимирова

Власть

Мэр Москвы Сергей Собянин представил предвыборную программу столичного отделения партии «Единая Россия». Она основана не на абстрактных обещаниях, а на потребностях горожан.

Эту предвыборную программу уже обсудили на XXVI конференции московского отделения «Единой России». По словам мэра Москвы, члена бюро высшего совета партии, программа сформирована на основе реальных запросов и потребностей жителей столицы. В ней учтено все, что нужно каждому горожанину: качественная медицина, современное образование, доступное жилье, развитая инфраструктура, зеленые улицы и чистый воздух. По мнению мэра, наш город должен быть удобным, безопасным и комфортным.

Добиться всего этого можно только объединив усилия властей, жителей и представителей бизнеса. Сейчас, когда весь мир охватила пандемия, это особенно важно. Ведь все мы хотим как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

— Один из главных уроков последних лет заключается в том, что только вместе можно справиться с бедой, пришедшей в наш дом, и добиться успехов в созидательном труде, — убежден Собянин.

Одна из ключевых задач партии «Единая Россия» — добиться повышения заработной платы работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей. Также в партии намерены обеспечить регулярную индексацию городской доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения. А всем, у кого есть сложности в поиске работы, включая людей предпенсионного возраста, помогут с трудоустройством.

Политика партии в области социальной защиты населения основана на индивидуальном подходе к заботе о социально незащищенных горожанах. Современные технологии помогут жителям забыть о бумажной волоките при оформлении каких-либо пособий. Более того, помощь людям с особенностями здоровья станет персонализированной начиная с рождения.

— Я как человек, который родился в Москве и вот уже 27 лет живу в ней, вижу, как город с каждым годом становится все лучше, — сказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. — И это правда так. Я сам хожу в госучреждения и вижу, как они изменились, стали суперудобными. Я вижу, как наша система социальной поддержки стала не заявительной, а проактивной: органы соцзащиты сами выявляют, каким людям, семьям нужна поддержка, и приходят к ним еще до того, как они обратились за помощью, решая таким образом проблемы гораздо быстрее, чем таковые возникли.

Персональным станет и столичное здравоохранение. У каждого москвича будет возможность пройти полное медобследование и получить консультацию личного врача напрямую из телемедицинского центра. Все самые передовые медицинские технологии будут доступны в поликлиниках, которые находятся рядом с домом.

Образование, согласно программе «Единой России», будет выстроено с учетом потребностей экономики и промышленности города. Каждый школьник должен получить такие навыки и компетенции, которые пригодятся ему в будущем и помогут реализовать себя в профессии мечты.

— Важно еще школьнику помочь определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, в которое он хочет. А мы подхватим: поможем студенту пройти практику, где он получит навыки, с которыми в дальнейшем его могут взять на престижную работу, — считает руководитель московского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Юлия Дрожжина.

Также программа партии предполагает строительство детских садов и школ в тех районах столицы, где их пока не хватает. Развитие города предполагает и строительство комфортного жилья: объем вводимых квартир должен превысить показатели 2010 года в 2,4 раза, а сам жилой фонд — увеличиться на 22 процента.

Кроме того, продолжится капитальный ремонт домов. В ближайших планах столичных властей — заменить инженерные системы и обновить конструктивные элементы в шести тысячах многоэтажек, в которых живут более 1,5 миллиона человек. По отдельной городской программе в домах заменят и устаревшие лифты.

Особое внимание в Москве уделяют созданию комфортной среды. Для каждого района разрабатывается отдельный план реконструкции и благоустройства. По просьбам жителей создаются парки и скверы, устанавливаются детские и спортивные площадки. Всего в Москве под места отдыха отдадут более 1000 гектаров. Благоустроенные набережные протянутся вдоль Москвы-реки, Яузы и Сетуни. Новый облик получат свыше 200 километров городских улиц.

— Красивые чистые улицы нравятся и москвичам, и гостям города, — отметила исполнительный директор туристической компании Ольга Малиновская. — Чем удобнее город, тем приятнее по нему гулять, проще выстраивать туристические маршруты, которые вдохновляют потрясающими видами Москвы.

Развивается и общественный транспорт. Так, завершается возведение Большой кольцевой линии метро, намечено строительство еще трех новых радиальных веток: Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой. В итоге метро рядом с домом получат 90 процентов москвичей, включая жителей Внукова, Гольянова, Лианозова и поселка Северного.

— В программе «Единой России» нет нереальных планов и неисполнимых обещаний, — заявил Собянин. — Все можно сделать. Но само по себе ничего не произойдет. Предстоит большая работа, в которой мы будем опираться на многолетний опыт и профессиональную надежную команду. Развитие транспортной системы, в том числе и окончание строительства хордовых магистралей, разгрузит основные дороги города, что положительно скажется на экологии Москвы.

Улучшить качество воздуха в столице поможет и реорганизация промзон, на месте которых появятся озелененные пространства.

— Мэр Москвы презентовал взвешенную программу развития мегаполиса. Теперь важно продолжать начатые дела, причем последовательно выполнять обещания в каждой сфере. У Москвы хватит на это сил и ресурсов. Для этого в предыдущие годы столица создала хороший задел во всех сферах: мы видим развитие систем образования, здравоохранения, соцзащиты населения, инициирована большая программа реновации городского жилфонда. Мегаполис продолжит реализацию этих программ, — отметил Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Города обычно создаются вокруг зданий. Вокруг крепостей и площадей. Так было. Но сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных — от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого — человек. Каждый житель Москвы. Удобный, красивый, безопасный, зеленый, современный, умный город. Город, где каждый житель найдет то, что ему нужно. Независимо от того, в каком районе он живет. Потому что сердце нашего города — это не точка на карте, а его жители. Сделать Москву лучшим городом земли — амбициозная и непростая задача. Но у нас есть все необходимое, чтобы с ней справиться. Вместе.

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