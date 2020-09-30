Спектакли, которыми гордятся

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Cтартовал Пятый фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку». В афише нынешнего года представлено более трех десятков спектаклей.

Идея фестиваля принадлежит известному оперному режиссеру и художественному руководителю Детского музыкального театра имени Наталии Сац Георгию Исаакяну. Организатором форума выступает Ассоциация музыкальных театров, основанная в 2004 году и ныне объединяющая более шести десятков коллективов. Афиша Пятого фестиваля обширна и разнообразна: столичная публика увидит спектакли от режиссеров со всей России на лучших сценах Москвы.

Самые значимые постановки, что будут показаны на фестивале — это, пожалуй, «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева 17 октября из Самары, «Дон Жуан» Моцарта из Уфы 19 октября, «Кармина Бурана» Орфа 10 октября и 5 ноября из Донецка и Волгограда, «Ревизор» Дашкевича 27 октября из Астрахани, «Трубадур» Верди 3 ноября из Красноярска и не только.

— Несмотря на пандемию, многие театры стремятся участвовать в фестивале, — рассказал Георгий Исаакян. — Конечно, афиша нынешнего фестиваля скромнее, чем обычно. Это работы, которые в 90 процентах случаев никто из столичной публики еще не видел. Спектакли, которыми дорожат и гордятся сами театры. Ведь мы по-прежнему не нарушаем нами же созданный принцип: никакого отбора, никакого экспертного совета, полное доверие друг к другу.

Помимо основной, на фестивале представят также несколько побочных программ, которые будут интересны не только профессионалам музыкального театра, но и широкой аудитории. Запланированы и режиссерские баттлы, и всегда очень любопытные диалоги об опере с общественно-политическими деятелями, далекими от театра. Запланированы мероприятия и для самых юных зрителей.

Полуторамесячный фестивальный марафон завершится 9 ноября в театре «Геликонопера». На этот день запланированы торжественный гала-концерт и вручение премии «Легенда».

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