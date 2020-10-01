Юные зрители выберут лучшие фильмы и представления

Слева направо: директор фестиваля Ирина Савилова, народный артист России Сергей Безруков, председатель детского жюри Марк-Малик Мурашкин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, директор Московского Губернского театра Лариса Вильясте и креативный продюсер «Союзмультфильма» Михаил Алдашин на презентации программы Международного большого детского фестиваля / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В четверг, 1 октября, в столице прошла презентация III Международного Большого детского фестиваля. В программе — театральные постановки, кино, цирковые представления и ледовое шоу.

В этом году заявки на участие в фестивале подали 365 творческих коллективов. Из них организаторы выбрали 65 проектов, представленных артистами как из городов России, так и стран ближнего зарубежья.

Ноу-хау организаторов — жюри, которое полностью состоит из детей в возрасте от 6 до 16 лет. Оценивать работы участников фестиваля будут победители Всероссийских школьных олимпиад, юные актеры, музыканты и спортсмены.

— Для нас, детей, не так важны спецэффекты, как принято считать, — рассказал председатель детского жюри фестиваля, десятилетний актер Марк-Малик Мурашкин. — Мы тоже хотим видеть спектакли со смыслом. Нам важно увидеть идею режиссера, которую нам передают актеры со сцены. Мы уже сейчас понимаем, что в детстве нужно слушать хорошую музыку, смотреть лучшие фильмы и посещать выдающиеся театральные постановки. Только сейчас можно привить любовь и вкус. Позже, когда становишься взрослым, это сделать уже гораздо сложнее.

Показать спектакли планируют в Московском губернском театре и на других площадках столицы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Есть резервный план и на случай ухудшения эпидемической ситуации — фестиваль могут перевести в режим онлайн. Однако организаторы обещают использовать все возможности для очного показа постановок.

По словам представителей оргкомитета Международного Большого детского фестиваля, в зале будет интересно не только юным зрителям, но и взрослым.

— Мы все понимаем, что хороший детский фильм должен вести диалог и с родителями в том числе. К сожалению, мало таких картин сегодня снимается по разным причинам. Но благодаря такому фестивалю мы можем донести лучшие фильмы, сделать так, чтобы их увидели, — прокомментировал куратор направления «Кино», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер Александр Адабашьян.

Вне конкурсной программы гостям фестиваля покажут ледовое шоу Ильи Авербуха. Кроме того, в отдельной категории будет присужден «Приз родительских симпатий». Мамы и папы представителей детского жюри выберут лучший по их мнению творческий проект.

— Фестиваль, его марка, это уже своеобразный знак качества. Родители смогут на него ориентироваться. Ведь если спектакль стал участником фестиваля, то он уже прошел отбор, его отсмотрели профессионалы. Значит, детям это можно и нужно показывать. Потому что зачастую родителям сложно принять решение, глядя только на афишу и название, — рассказала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре Ольга Казакова.

Международный Большой детский фестиваль — часть национального проекта «Культура». Поэтому организаторы хотят, чтобы возможность увидеть лучшие представления получили не только столичные зрители. Для реализации этой задумки в следующем году пройдет так называемое эхо фестиваля. Творческие коллективы представят свои работы в разных регионах России.

Москвичи же смогут посетить спектакли Международного Большого детского фестиваля с 17 октября по 3 ноября 2020 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Безруков, художественный руководитель фестиваля:

— Изначально, когда задумывался фестиваль, я решил, что он должен быть мультижанровым. В основе программы лежит детский театр. Но мы обязательно добавляем кино, анимацию и цирковые представления. Фестиваль объединяет в себе лучшие творческие проекты, которые создаются в нашей стране и за рубежом для детей. И покажем мы их не толь ко в столице. Победители отправятся в гастроли по России.

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